Парень переехал в другой город и стал персонажем фильма. Но вы бы не захотели роль главного героя

Молодой человек осуществил свою мечту и переехал жить в другой город. И теперь он словно герой фильма, только вот это ужастик.

Пользователь TikTok по имени Зак Миллс рассказал свою не самую приятную историю, опубликовав ролик, который набрал более 1,6 миллиона просмотров. Дело в том, что Миллс невольно стал персонажем фильма «Пункт назначения».