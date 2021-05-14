Парень переехал в другой город и стал персонажем фильма. Но вы бы не захотели роль главного героя
Молодой человек осуществил свою мечту и переехал жить в другой город. И теперь он словно герой фильма, только вот это ужастик.
Пользователь TikTok по имени Зак Миллс рассказал свою не самую приятную историю, опубликовав ролик, который набрал более 1,6 миллиона просмотров. Дело в том, что Миллс невольно стал персонажем фильма «Пункт назначения».
Фото: instagram.com/ziggy.1
Едва переехав в Нью-Йорк, Зак решил, что это тот самый плацдарм, с которого он начнёт покорять мир. Но мир явно был против. В первый год жизни в новом городе Миллс захотел помочь пожилой женщине, у которой не открывался зонтик. В результате парень поранил палец, но не придал этому значения.
Фото: tiktok.com/@ziggy.nitro
На следующее утро Зак посмотрел на свой палец и отправился в больницу. Там ему сказали, что у него инфекция и возможно придётся ампутировать руку. К счастью, такие крайние меры не потребовались. Вскоре блогер благополучно вылечился.
Фото: tiktok.com/@ziggy.nitro
Второй год жизни в Нью-Йорке в основном был без происшествий. Только однажды владелец съёмного жилья поджёг квартиру, которую сдавал Миллсу. В этот раз юноша не пострадал.
Фото: tiktok.com/@ziggy.nitro
А вот третий год оказался самым болезненным. Во время активного отдыха Зак упал со скалы, сломав при этом руку и ноги. Сколько длился процесс восстановления – парень не уточняет, но сейчас с ним всё в порядке.
Фото: tiktok.com/@ziggy.nitro
Кстати, ранее мы рассказывали о том, чего боятся люди. И ответ на этот вопрос можно найти в популярных фильмах (здесь подробности).