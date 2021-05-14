Написал письмо Шварценеггеру и получил ответ. Вот как студенту из Японии удалось пообщаться со знаменитостью

Самое приятное в изучении иностранного языка – возможность использовать его для общения с кем-то, с кем вы иначе не могли бы поговорить в реальной жизни. Кроме того, это намного увлекательнее, чем повторение скучных упражнений из учебника.
Как сообщает SoraNews24, учитель английского языка из Японии придумывает интересные задания. Он предложил своим ученикам написать письмо зарубежной знаменитости. Один из учащихся решил написать австрийско-американскому актеру, продюсеру и бизнесмену Арнольду Шварценеггеру.
Далеко не все знаменитости отвечают своим фанатам, но команда Шварценеггера это сделала. Он отправил в ответ письмо и подписанную фотографию. Студент был очень удивлен и обрадован.
Фото: twitter.com/shiratuyu1114
Как показано на изображении выше, у Шварценеггера не хватает времени, чтобы лично ответить на все письма поклонников, но тот факт, что его команда ответила студенту, показывает, что звезда хочет уделить время каждому фанату.
Люди из Японии похвалили актера и ответ, отправленный молодому студенту. Студент поделился своей радостью в Twitter. Твиту было поставлено более 229 000 лайков. Многие пользователи оставили комментарии:
«Ого, я так завидую! Вы получили ответ от Терминатора!»
«Какая трогательная история!»
«Когда я отправил в Coldplay письмо с аналогичным заданием, через несколько месяцев пришел подписанный ответ, я плакал перед всеми своими одноклассниками».
«Спасибо учителю за то, что он вдохновил своих учеников на общение с зарубежной звездой. Преподавание – это не только оценки и учебники, это развитие навыков ученика. Учитель напомнил молодому ученику никогда не отказываться от своих мечтаний».
Кстати, это уже не первый случай, когда Шварценеггер ответил поклоннику. Однажды он поблагодарил фаната за подарок – подробнее здесь.