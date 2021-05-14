Написал письмо Шварценеггеру и получил ответ. Вот как студенту из Японии удалось пообщаться со знаменитостью

Самое приятное в изучении иностранного языка – возможность использовать его для общения с кем-то, с кем вы иначе не могли бы поговорить в реальной жизни. Кроме того, это намного увлекательнее, чем повторение скучных упражнений из учебника.

Как сообщает SoraNews24, учитель английского языка из Японии придумывает интересные задания. Он предложил своим ученикам написать письмо зарубежной знаменитости. Один из учащихся решил написать австрийско-американскому актеру, продюсеру и бизнесмену Арнольду Шварценеггеру.

Далеко не все знаменитости отвечают своим фанатам, но команда Шварценеггера это сделала. Он отправил в ответ письмо и подписанную фотографию. Студент был очень удивлен и обрадован.