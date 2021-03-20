Полезные свойства имбиря. Правда или миф?
Одни ненавидят имбирь, а другие его обожают. Эту пряность добавляют в чай, печенье. Но вот вопрос: зачем мы его едим? Ответ прост: целебные свойства имбиря. Как сообщает Roba da Donne, к нему стоит относиться с большой осторожностью и ни в коем случае не злоупотреблять.
Полезные свойства имбиря
Первое полезное свойство – противовоспалительный эффект. Имбирь предотвращает воспаление и уменьшает аллергические реакции. Также этот продукт может помочь при мышечных болях, вызванных воспалением.
Имбирь – отличный антиоксидант: подходит для профилактики сердечных, нейродегенеративных заболеваний (например, болезнь Паркинсона или Альцгеймера), рака, почечной недостаточности. Ну и конечно, антиоксидантные свойства имбиря замедляют старение кожи.
Имбирь улучшает пищеварение и помогает при тошноте, а также регулирует содержание глюкозы – может помочь при сахарном диабете.
Потребление имбиря снижает уровень плохого холестерина и триглицеридов в крови. Пряное растение – отличное средство для похудения: в сочетании со здоровой диетой и небольшим количеством упражнений имбирь поможет похудеть, так как он способствует пищеварению и вызывает чувство сытости.
В каком виде можно употреблять имбирь?
Настой
Чаще всего из имбиря делают настой или добавляют в травяные чаи. Такой вариант подойдет для тех, кто не любит имбирь в чистом виде. Он добавит вкусу остроты и приятно согреет.
Свежий корень
Часто, особенно в азиатской кухне, имбирь употребляют в сыром или маринованном виде. Попробуйте в следующий раз добавить к суши ломтик маринованного имбиря – не пожалеете.
Сухой имбирь
В качестве альтернативы свежему корню можно выбрать сушеный имбирь и добавить его в чай.
Противопоказания и побочные эффекты. Правда или миф?
Имбирь действительно обладает некоторыми противопоказаниями. Однако существует огромное количество мифов, связанных с его побочными эффектами.
Например, существует миф, что употребление имбиря может вызвать изжогу, боль в животе, метеоризм и раздражение во рту. Это не так, если не есть его в огромных количествах. Не стоит употреблять более четырех граммов имбиря.
Запомните, что имбирь не панацея от всех болезней, поэтому если у вас проблемы с сердцем, диабет или желчные камни – в первую очередь, стоит обратиться к врачу.
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