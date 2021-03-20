Полезные свойства имбиря. Правда или миф?

Одни ненавидят имбирь, а другие его обожают. Эту пряность добавляют в чай, печенье. Но вот вопрос: зачем мы его едим? Ответ прост: целебные свойства имбиря. Как сообщает Roba da Donne, к нему стоит относиться с большой осторожностью и ни в коем случае не злоупотреблять. Полезные свойства имбиря

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Первое полезное свойство – противовоспалительный эффект. Имбирь предотвращает воспаление и уменьшает аллергические реакции. Также этот продукт может помочь при мышечных болях, вызванных воспалением. Имбирь – отличный антиоксидант: подходит для профилактики сердечных, нейродегенеративных заболеваний (например, болезнь Паркинсона или Альцгеймера), рака, почечной недостаточности. Ну и конечно, антиоксидантные свойства имбиря замедляют старение кожи. Имбирь улучшает пищеварение и помогает при тошноте, а также регулирует содержание глюкозы – может помочь при сахарном диабете. Потребление имбиря снижает уровень плохого холестерина и триглицеридов в крови. Пряное растение – отличное средство для похудения: в сочетании со здоровой диетой и небольшим количеством упражнений имбирь поможет похудеть, так как он способствует пищеварению и вызывает чувство сытости. В каком виде можно употреблять имбирь?

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Настой Чаще всего из имбиря делают настой или добавляют в травяные чаи. Такой вариант подойдет для тех, кто не любит имбирь в чистом виде. Он добавит вкусу остроты и приятно согреет. Свежий корень Часто, особенно в азиатской кухне, имбирь употребляют в сыром или маринованном виде. Попробуйте в следующий раз добавить к суши ломтик маринованного имбиря – не пожалеете. Сухой имбирь В качестве альтернативы свежему корню можно выбрать сушеный имбирь и добавить его в чай. Противопоказания и побочные эффекты. Правда или миф?

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