Почему девушки мёрзнут чаще мужчин? Вот одна из причин

Наверняка вы замечали, что в большинстве случаев девушкам всегда холоднее, чем парням. Может показаться, что это хитрый план вселенной, чтобы девушки чаще обнимали своих друзей и партнеров. Но все-таки это сомнительно.

Как сообщает The Sun, исследователи полагают, что женщины привыкли к зябкости, потому что это отличает их от мужского пола и предотвращает конфликты пар.

Они обнаружили, что эта же черта присутствует у многих видов птиц и млекопитающих. Девушки предпочитают уютное теплое место, в то время как парни заходят туда же в шортах.