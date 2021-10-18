Почему девушки мёрзнут чаще мужчин? Вот одна из причин
Наверняка вы замечали, что в большинстве случаев девушкам всегда холоднее, чем парням. Может показаться, что это хитрый план вселенной, чтобы девушки чаще обнимали своих друзей и партнеров. Но все-таки это сомнительно.
Как сообщает The Sun, исследователи полагают, что женщины привыкли к зябкости, потому что это отличает их от мужского пола и предотвращает конфликты пар.
Они обнаружили, что эта же черта присутствует у многих видов птиц и млекопитающих. Девушки предпочитают уютное теплое место, в то время как парни заходят туда же в шортах.
«Мужчины и женщины чувствуют температуру по-разному. Эта разница в тепловых ощущениях возникла не для того, чтобы мы могли спорить с нашими партнерами по поводу кондиционера, а скорее наоборот. С эволюционной точки зрения это означает, что пара должна держаться на некотором расстоянии друг от друга, чтобы каждый человек мог наслаждаться тишиной и покоем. Наше исследование показало, что это явление не уникально для людей: среди многих видов птиц и млекопитающих самки предпочитают более теплую среду обитания, чем самцы, и в определенное время эти предпочтения вызывают сегрегацию между двумя полами», – сказал доктор Эран Левин из Тель-Авивского университета.
Он добавил, что это явление связано с несколькими другими чертами, наблюдаемыми у животных и людей. Например, самки чаще прижимаются друг к другу, чтобы согреться, в то время как самцы держатся на большем расстоянии и избегают контакта друг с другом.
У перелетных видов птиц самцы проводят зиму в более холодных районах, чем самки, которые стараются избегать сквозняка. А самки летучих мышей, как правило, жмутся друг к другу в уютном уголке, в то время как самцы предпочитают «укрыться» в прохладном месте.
Не только у многих млекопитающих, но даже у целых видов, которые всю жизнь живут парами или смешанными группами, самцы предпочитают тень, тогда как самки предпочитают солнечный свет, или самцы поднимаются на вершины гор, а самки остаются в долинах.
Кстати, есть и еще одна любопытная разница между девушками и юношами. Первые всегда фотографируют своих возлюбленных намного лучше (доказательства здесь).