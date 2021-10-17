Этот мультик не совсем безобидный. Вся правда о «Губке Бобе»

Когда речь идёт о фильмах про психические заболевания, в голову сразу приходят кинокартины «Остров проклятых», «Джокер», «Сплит» и «Визит». Но мало кто знает, что даже в безобидных мультиках иногда скрываются персонажи, страдающие подобными недугами. Так, например, на дне океана проживают необычные герои. Давайте узнаем, какими диагнозами «награждены» персонажи мультфильма «Губка Боб».

Социопатия

Таким недугом страдает сам главный герой мультфильма. В число симптомов такого заболевания входят игнорирование социальных норм, слабый контроль своих действий, неадекватность в поведении. Губка Боб постоянно не может сконцентрироваться, не понимает чувства своих друзей и попадает в неловкие ситуации, которые наносят вред окружающим. Поэтому под доброй и милой улыбкой скрывается настоящий социопат.