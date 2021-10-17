Этот мультик не совсем безобидный. Вся правда о «Губке Бобе»
Когда речь идёт о фильмах про психические заболевания, в голову сразу приходят кинокартины «Остров проклятых», «Джокер», «Сплит» и «Визит». Но мало кто знает, что даже в безобидных мультиках иногда скрываются персонажи, страдающие подобными недугами. Так, например, на дне океана проживают необычные герои. Давайте узнаем, какими диагнозами «награждены» персонажи мультфильма «Губка Боб».
Социопатия
Таким недугом страдает сам главный герой мультфильма. В число симптомов такого заболевания входят игнорирование социальных норм, слабый контроль своих действий, неадекватность в поведении. Губка Боб постоянно не может сконцентрироваться, не понимает чувства своих друзей и попадает в неловкие ситуации, которые наносят вред окружающим. Поэтому под доброй и милой улыбкой скрывается настоящий социопат.
Депрессия
Сквидвард – яркий пример страдающего депрессией. Ведь именно этот герой обладает такими чертами, как вечно плохое настроение, нежелание что-либо делать, усталость, низкая самооценка, пессимизм, отсутствие сна и потеря аппетита. Забавно, но только Губка Боб заставляет Сквидварда проживать ещё один день, поскольку именно он вызывает у депрессивного героя хоть какие-то эмоции.
Нарциссическое расстройство
Под данную категорию психических заболеваний идеально подходит Шелдон Планктон, который всегда уверен в собственной правоте и своей неотразимости. Именно этот герой считает себя выше других и уверен, что остальные созданы только для достижения его планов и целей.
Фото: instagram.com/sheldon__plankton
Шизофрения
Главные симптомы этого заболевания: нарушение мыслительных процессов и восприятия действительности, а также неадекватная реакция на происходящее. Таким недугом страдает Патрик, которому присущи галлюцинации, расстройство речи и бред.
Фото: instagram.com/spongebob_rus
Силлогомания
Примером страдающего такой болезнью является Мистер Крабс, который просто зациклен на своих сбережениях. Он пытается заработать все деньги в мире не ради какой-то серьёзной покупки, а просто из-за наслаждения самим процессом.
Фото: instagram.com/_krabs_pr
Однако страшные тайны хранят в себе не только мультфильмы, но и обычные сказки. Узнать, как могут негативно повлиять рассказы из детства, вы можете здесь.