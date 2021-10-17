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Этот мультик не совсем безобидный. Вся правда о «Губке Бобе»

17 октября 2021 07:23
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Когда речь идёт о фильмах про психические заболевания, в голову сразу приходят кинокартины «Остров проклятых», «Джокер», «Сплит» и «Визит». Но мало кто знает, что даже в безобидных мультиках иногда скрываются персонажи, страдающие подобными недугами. Так, например, на дне океана проживают необычные герои. Давайте узнаем, какими диагнозами «награждены» персонажи мультфильма «Губка Боб».

Социопатия

Таким недугом страдает сам главный герой мультфильма. В число симптомов такого заболевания входят игнорирование социальных норм, слабый контроль своих действий, неадекватность в поведении. Губка Боб постоянно не может сконцентрироваться, не понимает чувства своих друзей и попадает в неловкие ситуации, которые наносят вред окружающим. Поэтому под доброй и милой улыбкой скрывается настоящий социопат.

Этот мультик не совсем безобидный. Вся правда о «Губке Бобе»-1

Фото: deviantart.com

Депрессия

Сквидвард – яркий пример страдающего депрессией. Ведь именно этот герой обладает такими чертами, как вечно плохое настроение, нежелание что-либо делать, усталость, низкая самооценка, пессимизм, отсутствие сна и потеря аппетита. Забавно, но только Губка Боб заставляет Сквидварда проживать ещё один день, поскольку именно он вызывает у депрессивного героя хоть какие-то эмоции.

Этот мультик не совсем безобидный. Вся правда о «Губке Бобе»-4

Фото: deviantart.com

Нарциссическое расстройство

Под данную категорию психических заболеваний идеально подходит Шелдон Планктон, который всегда уверен в собственной правоте и своей неотразимости. Именно этот герой считает себя выше других и уверен, что остальные созданы только для достижения его планов и целей.

Этот мультик не совсем безобидный. Вся правда о «Губке Бобе»-7

Фото: instagram.com/sheldon__plankton

Шизофрения

Главные симптомы этого заболевания: нарушение мыслительных процессов и восприятия действительности, а также неадекватная реакция на происходящее. Таким недугом страдает Патрик, которому присущи галлюцинации, расстройство речи и бред.

Этот мультик не совсем безобидный. Вся правда о «Губке Бобе»-10

Фото: instagram.com/spongebob_rus

Силлогомания

Примером страдающего такой болезнью является Мистер Крабс, который просто зациклен на своих сбережениях. Он пытается заработать все деньги в мире не ради какой-то серьёзной покупки, а просто из-за наслаждения самим процессом.  

Этот мультик не совсем безобидный. Вся правда о «Губке Бобе»-13

Фото: instagram.com/_krabs_pr

Однако страшные тайны хранят в себе не только мультфильмы, но и обычные сказки. Узнать, как могут негативно повлиять рассказы из детства, вы можете здесь.

# Мультфильмы # калейдоскоп # Фотофакт

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