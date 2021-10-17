Переплюнула Гарри Поттера и обзавелась сразу двумя совами. Как девушка смогла стать хозяйкой необычных питомцев

Наверное, каждый любитель рассказов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере мечтал завести себе сову в качестве домашнего животного. У многих это и осталось неосуществимым желанием. Ведь эти хищные птицы нуждаются в постоянном уходе и присмотре.

Однако пользовательница TikTok Rina Gerdt не посчитала это помехой. В загородный дом она переехала ради своих новых питомцев, сов Мухи и Гермионы. Сейчас вместе с летающими хищниками живут две белки, кот, паук, хомяк, а также пара ежей и крыс.