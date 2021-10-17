Переплюнула Гарри Поттера и обзавелась сразу двумя совами. Как девушка смогла стать хозяйкой необычных питомцев
Наверное, каждый любитель рассказов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере мечтал завести себе сову в качестве домашнего животного. У многих это и осталось неосуществимым желанием. Ведь эти хищные птицы нуждаются в постоянном уходе и присмотре.
Однако пользовательница TikTok Rina Gerdt не посчитала это помехой. В загородный дом она переехала ради своих новых питомцев, сов Мухи и Гермионы. Сейчас вместе с летающими хищниками живут две белки, кот, паук, хомяк, а также пара ежей и крыс.
Фото: instagram.com/art_rinagerdt
Несмотря на такое обилие питомцев, все они ладят друг с другом и чувствуют себя вполне комфортно. Хозяйка же стремится обеспечить их любовью, заботой и надлежащим уходом.
Фото: instagram.com/art_rinagerdt
Зверьки не выходят на улицу и обитают только в пределах дома, но это им не мешает радовать пользователей TikTok своим милым видом и забавными играми друг с другом.
Фото: tiktok.com/@littlezooland
Однако не все подписчики девушки поддерживают её стремление держать в одном помещении такое количество домашних животных. Некоторых людей смущает тот факт, что такие хищные птицы, как совы, живут вместе с хозяйкой, а не на воле. Однако девушка пояснила, что у одного из питомцев проблемы с крыльями, из-за чего в дикой природе его сразу бы ждала гибель, вторая же птица изначально выросла у человека, поэтому охотничьих навыков у неё нет.
Фото: tiktok.com/@littlezooland
Рина решила подарить хищникам счастливую и беззаботную жизнь. А они взамен дали девушке популярность. Ведь видео с участием питомцев набирают тысячи просмотров и лайков.
Фото: tiktok.com/@littlezooland
Зверьки приносят своей хозяйке не только определённую медийность, но и вдохновение. Девушка часто изображает домашних животных на своих картинах.
Фото: instagram.com/art_rinagerdt
Питомцы также могут помочь и в создании музыки. Как крыса записала свой трек и стала популярной – читайте здесь.