Из бедного мальчика в успешного актёра. Жизненный путь Роберта Де Ниро

Когда речь заходит о самых знаменитых актёрах, его образ всплывает одним из первых. И неудивительно, ведь он получил большое количество наград и успел запомниться во многих фильмах, которые мы знаем. Речь идёт о Роберте Де Ниро. Давайте посмотрим на его жизненный путь.

Фото: instagram.com/robertdenirodaily

Детство и юные годы Родился Роберт Де Ниро 17 августа 1943 года в Нью-Йорке. Родители будущего актёра занимались написанием картин, познакомились они в художественной школе, где были отличниками. В 1942 году пара решила пожениться.

Фото: instagram.com/robertdenirodaily

После Второй мировой войны финансовое положение семьи было плачевным. Отцу Роберта приходилось работать сторожем, а мать мальчика сидела сутки напролёт за печатной машинкой в типографии. О творческой карьере супругам на время пришлось забыть, обеспечивая себя и своего малыша базовыми вещами для нормальной жизни.

Фото: instagram.com/robertdenirodaily

Когда Де Ниро было три года, его родители развелись. Причину расторжения их брака актёр не знает до сих пор. После этого его детство стало ещё более несчастным. Мама, с которой он остался после развода, постоянно искала новые возможности заработать, из-за чего мало проводила времени с мальчиком. Несмотря на все усилия матери, денег в семье всё равно не хватало. Из-за тяжёлого финансового положения у мальчика появилась кличка «Молоко». Именно так называли Роберта его сверстники, видя его бледную кожу.

Фото: instagram.com/robertdenirodaily

От постоянных проблем Де Ниро бежал в мастерскую отца, который и привил будущему актёру любовь к киноискусству, показывая ему фильмы с участием Греты Гарбо.

Фото: instagram.com/robertdenirodaily

Первую роль мальчик получил в первом классе в школе в Нижнем Манхэттене. Через шесть лет Роберт перешёл в частную школу, где учеников на протяжении всего обучения готовили к поступлению в престижные университеты. Однако строгие правила, пристальный контроль и большая нагрузка тяжело давались мальчику. Тогда учителя посоветовали Роберту выбрать учебное заведение с уклоном на раскрытие творческих способностей. Поэтому он стал обучаться в Высшей школе музыки, искусства и исполнительского мастерства.

Фото: instagram.com/robertdenirodaily

Здесь же Де Ниро стал посещать актёрские курсы, по-настоящему увлекаясь этим направлением. Среди его учителей были такие первоклассные специалисты, как Стелла Адлер и Ли Страсберг.

Фото: instagram.com/robertdenirodaily

Актёрская карьера В 20 лет Роберт дебютировал в фильме «Свадебная вечеринка», где сыграл друга жениха. Актёр также участвовал и в театральных постановках. Однако ни спектакли, ни фильмы ему большую популярность не принесли.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Крёстный отец 2»

В 1973 году Де Ниро познакомился с перспективным режиссёром с Мартином Скорзесе, который стал его путеводителем в мир кино. Через два года мужчина получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Крёстный отец 2». Спустя такой же промежуток времени актёр второй раз стал обладателем золотой статуэтки за блестящую игру в кинокартине «Таксист». Также благодаря прекрасно исполненной роли Трэвиса Бикла Роберт был удостоен премии «Золотой глобус».

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Таксист»

После этого карьера актёра пошла в гору. Он получал приглашения сняться во множестве кинокартин, которые позже получали огромную популярность. В 1978 году Роберт в очередной раз получил премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Следующий год для него выдался также продуктивным. За свой профессионализм он был удостоен сразу двумя премиями: «Золотой глобус» и «Оскар». Такой успех ему принесла кинокартина «Охотник на оленей».

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Охотник на оленей»

В 1981 году актёр получил эти же награды за участие в фильме «Бешеный бык». Однако данные премии – всего лишь начало успеха Роберта. Позже он не раз получал награды за свою потрясающую игру, а комедии с его участием приобретали огромную известность.

Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Дедушка лёгкого поведения»

Личная жизнь Благодаря своей привлекательной внешности Де Ниро всегда пользовался популярностью у противоположного пола. В 1976 году он женился на певице Дайэнн Эбботт. Однако через 10 лет пара решила расстаться. В браке у них родились два ребёнка: дочка Дрена и сын Рафаэль.

Фото: instagram.com/robertdenirodaily