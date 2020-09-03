Побывать в аптекарском саду и испечь полезный домашний хлеб. Идеи для путешествий по Мядельщине

Андрей Гладкий, хозяин агроусадьбы:

Лодкой всегда управляет задний человек – капитан, передний человек – матрос – немножко помогает и плывет для удовольствия. Нарочанский край просто создан для сплавов на байдарках. Сегодня наше путешествие начинается с реки Узлянка. Каждые 10 минут – виды нетронутой природы. С мотыльками и пахучими травами, кувшинками и сосновыми лесами. Андрей Гладкий:

Отдыхающие видели и лося на водопое, и косулю.

Антон Гладкий, хозяин агроусадьбы:

Бобра однажды видели, который рыбу поймал и специально хвастался ей гостям. У туристов, которые обычно приезжают сюда отдохнуть, занимает это 3-4 часа, а то и 5. Лодки у нас современные, чтобы в них перевернуться, это очень сложно сделать. Андрей Гладкий занимался грузоперевозками, но влюбился с первого взгляда в Мядельщину и ушел с головой в агротуризм. Вместе с сыном обустроил на берегу банный чан и пустил в плавание дом-корабль. Колоритно. Как и руины старинной водяной мельницы. Именно здесь «пираты» проводят инструктаж для новичков. Рассказывают, как справиться с дебрями, где остановиться на пикничок и поймать золотую рыбку. Но самое главное, Узлянка (неширокая и неглубокая) доступна всем.

Андрей Гладкий:

Это просто хорошая семейная экскурсия вниз по течению, по воде – это не спортивный отдых, это не экстрим. Если кто-то любит походы с палатками, можно взять палаточное снаряжение с собой и плыть уже на сутки. На 2-3 ночевки это будут реки Узлянка, в последующем Нарочанка и даже Вилия.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Волшебство в аптекарском саду на каждом шагу, так за советом отправляйтесь к бабушке-травнице, при помощи травок она подскажет, как вылечить любой недуг.

Белорусский Прованс. Возле Мядельского озера на полях благоухают 250 видов растений. Лекарственные травы здесь высаживают вручную и сушат. А потом они напоминают о лете в каждом глотке чая.

Наталья Станчик, экскурсовод:

В центре лабиринта размещена самая первая травница Баба Яга, у подножия которой растут лекарственные, но при этом ядовитые растения – ландыш майский, барвинок, дельфиниум.

По этому лабиринту можно пройтись, там стоят три кувшина такие, как грибочки, и загадать желание.

Местные гиды расскажут, как наши предки варили варенье из роз и спасали лошадей от хвороб шалфеем. А в фито-гостиной дадут совет, как составить травяной сбор, чтобы взбодриться и укрепить иммунитет. Например, зверобой, ромашка, мята и шиповник хороши для пищеварения, а мелисса, малина, смородина, чабрец спасут от головной боли и избавят от простуды.

Турист:

Очень здорово здесь, просто душой и телом можно отдохнуть, такие запахи великолепные!

В аптекарском саду устроить фотосет можно повсюду.

А как нагуляли аппетит, отправляйтесь в деревню Наносы вблизи Нарочи. Здесь можно подоить корову, собрать куриные яйца и испечь полезный домашний хлеб. Для туристов проводят мастер-классы и делятся бабушкиными рецептами. Пшеничный, ржаной и даже сувенирный, тут уже выбирайте по вкусу.

Нина Буто, пекарь:

Надо делать все с любовью – это главное, а рецепт – все натуральные продукты: соль, сахар, мука, вода, заквасочка наша, солод добавляем в черный хлеб, в белый – корицу для аромата, а в черный – тмин, кориандр. Такая булочка получается.

Мы замешиваем, подмешиваем. Наши бабушки пекли хлеб, используя подстилочку кленовые листья.

Анастасия Макеева:

Он, наверное, потом лучше слазит? Нина Буто:

Да. Это подстилочка. А пока наш хлебушек будет томиться 40 минут в печи, можете заглянуть в музей самоваров. Туристы:

Видите, какой хлебушек!

Андрей Гладкий:

Вообще наш народ считается очень гостеприимным, у нас самая вкусная еда, у нас самые красивые леса, реки. Сам иногда езжу на море, но у нас лучше. Турист:

Классно! Советуем если просто отдохнуть семьей на Белом озере – замечательно. И пляж здесь хороший, и вода теплая.