Глину разводим водой до состояния сметаны, каждый плод окунаем. Как правильно подготовить овощи к зимовке
Чтобы подготовить огород к зиме, нужно обязательно перекопать грядку. Весной будет больше влаги и промерзнут микроорганизмы, таким образом с помощью холода можно немного обеззаразить почву. Но вот еще один вопрос: как правильно хранить овощи? Об этом сейчас и поговорим.
Обычно зимой овощи находятся в специальном хранилище, но сначала его нужно подготовить. Для этого требуется избавиться от влаги, а затем обработать хранилище известью. И чтобы правильно хранить огородные культуры, нужно учитывать их особенности.
Картофель
Картофель не стоит засыпать в бурты выше одного метра, потому что образуется влага и овощи начинают гнить. Поверх картофеля можно положить свеклу.
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Морковь
Есть два способа хранения моркови. Первый способ: глину разводим водой до состояния сметаны, каждый плод окунаем и даем ему засохнуть, получается такая глиняная рубашка. Второй способ: можно морковку положить во влажный песок, в опилки.
Источник фото: pixabay.com
Капуста
Есть интересный способ хранения капусты: укладываем ее на стеллажи, делаем глиняную рубашечку или берем кочаны, попарно связываем и перекидываем через перекладину.
Источник фото: pixabay.com
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как правильно хранить еду в холодильнике. Где дольше сохранят свою свежеть зелень, хлеб орехи и многое другое – читайте здесь.