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Глину разводим водой до состояния сметаны, каждый плод окунаем. Как правильно подготовить овощи к зимовке

03 сентября 2020 10:45
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Чтобы подготовить огород к зиме, нужно обязательно перекопать грядку. Весной будет больше влаги и промерзнут микроорганизмы, таким образом с помощью холода можно немного обеззаразить почву. Но вот еще один вопрос: как правильно хранить овощи? Об этом сейчас и поговорим. 

Обычно зимой овощи находятся в специальном хранилище, но сначала его нужно подготовить. Для этого требуется избавиться от влаги, а затем обработать хранилище известью. И чтобы правильно хранить огородные культуры, нужно учитывать их особенности.

Картофель 

Картофель не стоит засыпать в бурты выше одного метра, потому что образуется влага и овощи начинают гнить. Поверх картофеля можно положить свеклу.

Глину разводим водой до состояния сметаны, каждый плод окунаем. Как правильно подготовить овощи к зимовке-1


Источник фото: pixabay.com 

Морковь 

Есть два способа хранения моркови. Первый способ: глину разводим водой до состояния сметаны, каждый плод окунаем и даем ему засохнуть, получается такая глиняная рубашка. Второй способ: можно морковку положить во влажный песок, в опилки.

Глину разводим водой до состояния сметаны, каждый плод окунаем. Как правильно подготовить овощи к зимовке-4


Источник фото: pixabay.com 

Капуста 

Есть интересный способ хранения капусты: укладываем ее на стеллажи, делаем глиняную рубашечку или берем кочаны, попарно связываем и перекидываем через перекладину.

Глину разводим водой до состояния сметаны, каждый плод окунаем. Как правильно подготовить овощи к зимовке-7

Источник фото: pixabay.com 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как правильно хранить еду в холодильнике. Где дольше сохранят свою свежеть зелень, хлеб орехи и многое другое – читайте здесь

# Растения и цветы # калейдоскоп # Фотофакт # Полезные советы

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