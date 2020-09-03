Глину разводим водой до состояния сметаны, каждый плод окунаем. Как правильно подготовить овощи к зимовке

Чтобы подготовить огород к зиме, нужно обязательно перекопать грядку. Весной будет больше влаги и промерзнут микроорганизмы, таким образом с помощью холода можно немного обеззаразить почву. Но вот еще один вопрос: как правильно хранить овощи? Об этом сейчас и поговорим.

Обычно зимой овощи находятся в специальном хранилище, но сначала его нужно подготовить. Для этого требуется избавиться от влаги, а затем обработать хранилище известью. И чтобы правильно хранить огородные культуры, нужно учитывать их особенности.

Картофель

Картофель не стоит засыпать в бурты выше одного метра, потому что образуется влага и овощи начинают гнить. Поверх картофеля можно положить свеклу.