Дочке Юлии Началовой уже 13 лет. Посмотрите, как подросла и изменилась девочка

Вере Алдониной, дочери Юлии Началовой, уже 13 лет. Она подросла и очень изменилась. Недавно бабушка Веры Таисия выложила фото внучки в Instagram и написала, что девочка идет уже в восьмой класс.
Вере Алдониной, дочери Юлии Началовой, уже 13 лет. Она подросла и очень изменилась. Недавно бабушка Веры Таисия выложила фото внучки в Instagram и написала, что девочка идет уже в восьмой класс.
Фото: instagram.com/taisianachalova
Фото: instagram.com/taisianachalova
Вера, как и мама, часто выступает на сцене.
Фото: instagram.com/taisianachalova
Фото: instagram.com/taisianachalova
Пользователи отметили, что Вера очень красивая и похожа на Юлию: «Красотка! Становится похожа на свою мамочку». Также фанаты пожелали Вере отличной учебы: «Верочка, пусть новый учебный год будет для тебя успешным и благополучным. Пусть принесет много новых знаний и открытий, гармонии».
Фото: instagram.com/taisianachalova
Сейчас Вера живет с родителями Юлии Началовой, но часто общается и с отцом Евгением Алдониным.
Фото: instagram.com/taisianachalova
Напомним, мать Веры Юлия ушла из жизни весной 2019 года из-за серьезного заболевания. Почитать про жизнь и карьеру певицы можно здесь.