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Дочке Юлии Началовой уже 13 лет. Посмотрите, как подросла и изменилась девочка

03 сентября 2020 10:06
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Вере Алдониной, дочери Юлии Началовой, уже 13 лет. Она подросла и очень изменилась. Недавно бабушка Веры Таисия выложила фото внучки в Instagram и написала, что девочка идет уже в восьмой класс.

Дочке Юлии Началовой уже 13 лет. Посмотрите, как подросла и изменилась девочка-1

Фото: instagram.com/taisianachalova

Дочке Юлии Началовой уже 13 лет. Посмотрите, как подросла и изменилась девочка-3

Фото: instagram.com/taisianachalova

Вера, как и мама, часто выступает на сцене.

Дочке Юлии Началовой уже 13 лет. Посмотрите, как подросла и изменилась девочка-6

Фото: instagram.com/taisianachalova

Дочке Юлии Началовой уже 13 лет. Посмотрите, как подросла и изменилась девочка-8

Фото: instagram.com/taisianachalova

Пользователи отметили, что Вера очень красивая и похожа на Юлию: «Красотка! Становится похожа на свою мамочку». Также фанаты пожелали Вере отличной учебы: «Верочка, пусть новый учебный год будет для тебя успешным и благополучным. Пусть принесет много новых знаний и открытий, гармонии».

Дочке Юлии Началовой уже 13 лет. Посмотрите, как подросла и изменилась девочка-11

Фото: instagram.com/taisianachalova

Сейчас Вера живет с родителями Юлии Началовой, но часто общается и с отцом Евгением Алдониным.

Дочке Юлии Началовой уже 13 лет. Посмотрите, как подросла и изменилась девочка-14

Фото: instagram.com/taisianachalova

Напомним, мать Веры Юлия ушла из жизни весной 2019 года из-за серьезного заболевания. Почитать про жизнь и карьеру певицы можно здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Юлия Началова # Вера Алдонина # Таисия Началова # Евгений Алдонин

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