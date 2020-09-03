Рекордсменом по содержанию Омега-3 является льняное. Какие масла выбрать и как их правильно употреблять
В древности оливковое масло называли «жидким золотом». Кукурузное – витамином молодости, а льняное – постным. Мы же с вами привыкли к подсолнечному и рапсовому. Какое масло выбрать на прилавках магазинов, чтобы не испортить вкус блюда и не нанести вред здоровью?
Наиболее полезный по содержанию Омега-3, Омега-6, жирных кислот – это соевое, рапсовое, кунжутное, горчичное масла, которые нужно употреблять ежесуточно. Рекордсменом по содержанию Омега-3 является льняное масло.
Источник фото: pixabay.com
Альтернативой льняному может стать кунжутное масло. Полезные свойства его ничуть не хуже, а срок годности даже больше.
Готовим полезный и питательный салат с кунжутным маслом. Пошаговый рецепт
В подсолнечном масле содержится больше витамина А и Е, чем в оливковом. Однако масло оливок лучше усваивается.
Оливковое масло лучше приобретать с надписью «extra virgin», это масло холодного отжима. Оно используется для добавления в салаты, различные закуски, основу для домашнего майонеза.
Рапсовое масло называют северным оливковым. Его жирнокислотный состав очень хорошо сбалансирован. При выборе рапсового масла, если вы приобретаете в магазине, следует внимательно изучить упаковку, чтобы было написано «содержание эруковой кислоты». В рапсовом масле содержание эруковой кислоты до 65%. Надо выбирать, чтобы эруковой кислоты было не более чем 1%, тогда можно использовать его в пищевых целях.
На некоторых этикетках растительных масел можно увидеть надпись «не содержит холестерин». Имейте в виду, что это всего лишь рекламный ход, ведь все виды растительного масла не содержат его априори.
Кстати, пищевая ценность рафинированного и нерафинированного масла приблизительно равна. Но есть свои кулинарные нюансы. Если вы покупаете для заправки салата, то более полезно для организма человека использовать нерафинированное масло, которое получено сразу прессовым способом. Если вы применяете для жарки, для приготовления каких-то блюд, то в этом случае целесообразно применять рафинированное дезодорированное масло.
Источник фото: pixabay.com
Вы удивитесь, какой вкусной окажется еда, приготовленная на «правильном» масле. Готовьте с заботой о здоровье!