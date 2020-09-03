Рекордсменом по содержанию Омега-3 является льняное. Какие масла выбрать и как их правильно употреблять

Наиболее полезный по содержанию Омега-3, Омега-6, жирных кислот – это соевое, рапсовое, кунжутное, горчичное масла, которые нужно употреблять ежесуточно. Рекордсменом по содержанию Омега-3 является льняное масло .

В древности оливковое масло называли «жидким золотом». Кукурузное – витамином молодости, а льняное – постным. Мы же с вами привыкли к подсолнечному и рапсовому. Какое масло выбрать на прилавках магазинов, чтобы не испортить вкус блюда и не нанести вред здоровью?

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Альтернативой льняному может стать кунжутное масло. Полезные свойства его ничуть не хуже, а срок годности даже больше.

Готовим полезный и питательный салат с кунжутным маслом. Пошаговый рецепт

В подсолнечном масле содержится больше витамина А и Е, чем в оливковом. Однако масло оливок лучше усваивается.

Оливковое масло лучше приобретать с надписью «extra virgin», это масло холодного отжима. Оно используется для добавления в салаты, различные закуски, основу для домашнего майонеза.

Рапсовое масло называют северным оливковым. Его жирнокислотный состав очень хорошо сбалансирован. При выборе рапсового масла, если вы приобретаете в магазине, следует внимательно изучить упаковку, чтобы было написано «содержание эруковой кислоты». В рапсовом масле содержание эруковой кислоты до 65%. Надо выбирать, чтобы эруковой кислоты было не более чем 1%, тогда можно использовать его в пищевых целях.

На некоторых этикетках растительных масел можно увидеть надпись «не содержит холестерин». Имейте в виду, что это всего лишь рекламный ход, ведь все виды растительного масла не содержат его априори.