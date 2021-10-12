Вместо старого платка модные очки. Как бабушка в 67 лет стала иконой стиля

Порой бабушки оказываются намного прогрессивнее своих внуков. Смотря на тренды молодёжи, стершее поколение старается не отставать от нововведений.

Бабушка Нина, которой в этом году исполнилось 67 лет, радует подписчиков в TikTok своим преображением. Зарегистрироваться в социальных сетях её побудило желание быть на одной волне с внучкой.