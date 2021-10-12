Вместо старого платка модные очки. Как бабушка в 67 лет стала иконой стиля

Порой бабушки оказываются намного прогрессивнее своих внуков. Смотря на тренды молодёжи, стершее поколение старается не отставать от нововведений.
Бабушка Нина, которой в этом году исполнилось 67 лет, радует подписчиков в TikTok своим преображением. Зарегистрироваться в социальных сетях её побудило желание быть на одной волне с внучкой.
Фото: tiktok.com/@zvezdanina
Сейчас в гардеробе блогерши только яркие аксессуары и трендовая одежда. А за жизнью стильной бабушки следят около 2,7 миллиона человек.
Фото: instagram.com/zvezdanina.star
Кстати, недавно мы рассказывали о жизни девушки, которая также взрывает TikTok смелостью и необычностью. Узнать, какого быть блогером без руки, вы можете здесь.