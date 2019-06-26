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Лунный календарь на 27 июня: работаем в огороде и едим мясо

26 июня 2019 15:28
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27 июня –  24-ый лунный день, убывающая Луна в Овне. В этот день просто нельзя бездельничать. Он даст вам силы и энергию. Стоит закладывать фундамент больших важных долгосрочных проектов.

На работе этот день хорош для общения с кадрами: например, разъяснять обязанности.    

Очень полезны физические упражнения.

Продолжается очень удачное время для лечения глаз, профилактики заболеваний. Даже косметическая маска даст самый лучший эффект именно сейчас.

Успешными будут работы с растениями в саду и огороде.

Лунный календарь на 27 июня: работаем в огороде и едим мясо-1

Из еды стоит выбрать мясо и острые приправы, особенно красный перец. Также пользу принесут сухофрукты и орехи.

В поездки лучше не отправляться. А вот на свидание стоит сходить, причём, желательно, в одежде красного цвета – он сейчас наиболее благоприятен.

Будьте аккуратны с огнём и всеми острыми предметами.

# Лунный календарь # калейдоскоп

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