Лунный календарь на 27 июня: работаем в огороде и едим мясо

27 июня – 24-ый лунный день, убывающая Луна в Овне. В этот день просто нельзя бездельничать. Он даст вам силы и энергию. Стоит закладывать фундамент больших важных долгосрочных проектов.

На работе этот день хорош для общения с кадрами: например, разъяснять обязанности.

Очень полезны физические упражнения.

Продолжается очень удачное время для лечения глаз, профилактики заболеваний. Даже косметическая маска даст самый лучший эффект именно сейчас.

Успешными будут работы с растениями в саду и огороде.