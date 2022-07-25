25 июля – Международный день красных туфель. Что ещё отмечают?

День пожарной службы

25 июля в Беларуси отмечается День пожарной службы. Основанием для выбора даты праздника послужило историческое событие. 25 июля в 1853 году Минское губернское правление и Минская городская дума, рассмотрев вопрос «О создании пожарной части в Минске», утвердила смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно с этого момента начинается история профессиональной пожарной службы Беларуси, а 25 июля считается днем ее основания. Сейчас пожарная охрана Беларуси – это мощное подразделение МЧС республики, имеющее современную технику и специальное оборудование для работы в любых сложных ситуациях. Международный день зубного техника

25 июля – Международный день зубного техника. Чтобы пациент получил красивую улыбку, необходима слаженная работа двух профессионалов – стоматолога и зубного техника. И в этом дуэте оба одинаково важны. Только вот зубные техники работают за кулисами команды, и пациентам не всегда удается увидеть своего мастера. А жаль. Восстанавливать созданное природой – задача сложная и очень ответственная. Зубной техник должен обладать значительным опытом и знаниями в области стоматологических материалов, использования технологий, проверки оттенков и быть немного художником. Возвращать людям здоровье и красоту – сложная работа. Но эта профессия, по словам самих техников, приносит удовлетворение, интересные открытия и возможность непрерывного развития. 25 июля 1984 года свершился первый выход женщины-космонавта в открытый космос

Первый выход женщины-космонавта в открытый космос был осуществлен 25 июля 1984 года советским космонавтом Светланой Савицкой с борта орбитальной космической станции «Салют-7». Она провела в открытом космосе 3 часа и 35 минут, после чего благополучно вернулась на борт корабля. Светлана Савицкая совершила выход в открытый космос вместе с другим членом экипажа – Владимиром Джанибековым. Они успешно провели испытания электронно-лучевой пушки в условиях безвоздушного пространства. Светлана Савицкая является не только женщиной, впервые вышедшей в открытый космос, но и единственной женщиной – дважды Героем Советского Союза. Международный день красных туфель

25 июля отмечается Международный день красных туфель. Красный цвет в макияже и одежде используется женщинами для привлечения к себе внимания. Высокий каблук на красной обуви – это вызов, манифест силы и уверенности в себе. По мнению модных дизайнеров, алые туфли – это яркое пятно в серых буднях жизни, символ протеста и провокации. Все, кто согласен с этим утверждением и готов сделать акцент на обуви в созданном образе, непременно наденут сегодня красные туфли. День поиска новых вкусов и запахов