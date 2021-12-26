Главное – успеть. 7 дел, которые нужно обязательно выполнить до Нового года

До Нового года осталось не так много времени, поэтому сейчас нужно начинать готовиться к предстоящему празднику. Если у вас ещё не появилось настроение украшать дом и ставить ёлку, то специально для этого случая мы подготовили список дел, которые нужно успеть выполнить до боя курантов. Составить список желаний на следующий год Напишите на листочке или в заметках в телефоне все свои цели и желания, которые вы хотели бы осуществить в 2022 году. Позже поставьте каждому из пунктов дедлайны (важно, чтобы они были реальными) и занесите все данные в календарь. Теперь вы сможете точно знать, в каком направлении вам стоит двигаться.

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Избавиться от ненужного хлама Освобождая свой дом от ненужных вещей, вы выделяете место для чего-то нового. Это касается не только жилища, но и внутреннего мира. Избавляясь от всего ненужного, вы даёте себе возможность наполниться чем-то более полезным.

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Испечь праздничное печенье Это замечательная возможность провести время вместе, собраться на кухне, приготовить вкусные сладости, заварить какао и устроить совместный завтрак, создавая вокруг себя праздничную атмосферу. Так вкусно, что пальчики оближешь. Простые рецепты новогодних сладостей – читайте здесь.

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Разыграть «Тайного Санту» Эта игра поможет наполнить ваши сердца новогодней атмосферой и ожиданием чуда. Правила здесь очень просты: нужно собрать всех своих близких вместе, написать имена на бумажках и вытянуть любую из них. Тот, чьё имя вам попалось, получает от вас разные приятные мелочи на протяжении всего оставшегося времени до Нового года. Не упускайте возможность порадовать себя и своё окружение небольшими, но очень приятными подарками-сюрпризами. Сходить на каток Ещё один способ интересно провести время с близкими – покататься с ними на коньках. Активный отдых сближает людей и создаёт новые совместные воспоминания, делая момент ожидания праздника ещё более приятным.

Фото: pexels.com