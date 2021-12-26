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Главное – успеть. 7 дел, которые нужно обязательно выполнить до Нового года

26 декабря 2021 15:18
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До Нового года осталось не так много времени, поэтому сейчас нужно начинать готовиться к предстоящему празднику. Если у вас ещё не появилось настроение украшать дом и ставить ёлку, то специально для этого случая мы подготовили список дел, которые нужно успеть выполнить до боя курантов.

Составить список желаний на следующий год

Напишите на листочке или в заметках в телефоне все свои цели и желания, которые вы хотели бы осуществить в 2022 году. Позже поставьте каждому из пунктов дедлайны (важно, чтобы они были реальными) и занесите все данные в календарь. Теперь вы сможете точно знать, в каком направлении вам стоит двигаться.

Главное – успеть. 7 дел, которые нужно обязательно выполнить до Нового года-1

Фото: pexels.com

Избавиться от ненужного хлама

Освобождая свой дом от ненужных вещей, вы выделяете место для чего-то нового. Это касается не только жилища, но и внутреннего мира. Избавляясь от всего ненужного, вы даёте себе возможность наполниться чем-то более полезным.

Главное – успеть. 7 дел, которые нужно обязательно выполнить до Нового года-4

Фото: pexels.com

Испечь праздничное печенье

Это замечательная возможность провести время вместе, собраться на кухне, приготовить вкусные сладости, заварить какао и устроить совместный завтрак, создавая вокруг себя праздничную атмосферу.

Так вкусно, что пальчики оближешь. Простые рецепты новогодних сладостей – читайте здесь.

Главное – успеть. 7 дел, которые нужно обязательно выполнить до Нового года-7

Фото: pexels.com

Разыграть «Тайного Санту»

Эта игра поможет наполнить ваши сердца новогодней атмосферой и ожиданием чуда. Правила здесь очень просты: нужно собрать всех своих близких вместе, написать имена на бумажках и вытянуть любую из них. Тот, чьё имя вам попалось, получает от вас разные приятные мелочи на протяжении всего оставшегося времени до Нового года. Не упускайте возможность порадовать себя и своё окружение небольшими, но очень приятными подарками-сюрпризами.

Сходить на каток

Ещё один способ интересно провести время с близкими – покататься с ними на коньках. Активный отдых сближает людей и создаёт новые совместные воспоминания, делая момент ожидания праздника ещё более приятным.

Главное – успеть. 7 дел, которые нужно обязательно выполнить до Нового года-10

Фото: pexels.com

Написать список благодарностей

Многие в канун Нового года вспоминают о несбывшихся целях и мечтах. Но мы вам предлагаем не зацикливаться на негативном и припомнить все ваши награды и достижения, которые вы приобрели за 365 дней. Напишите письмо, где благодарите себя за всё, чего вы достигли в уходящем году. Как минимум – это поднимет настроение. Как максимум – замотивирует на новые свершения.

Посмотреть атмосферные фильмы

Новый год – это время, когда хочется закутаться в мягкий плед, включить фильм, приготовить какао и наслаждаться просмотром. Так зачем отказывать себе в удовольствии? Ведь зимние вчера и нужны, чтобы максимально насладиться праздничной атмосферой.

Кстати, недавно мы рассказывали о самых атмосферных фильмах, которые стоит посмотреть перед Новым годом. Поэтому если не знаете, как развлечь себя этим вечером, загляните сюда.

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

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