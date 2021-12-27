Рождество в одиночестве. Почему люди отмечают этот праздник одни?

Рождество – это именно тот праздник, который хочется отметить с самыми дорогими тебе людьми. Для многих пар это возможность насладиться атмосферой волшебства и провести весь день в обнимку, пересматривая старые новогодние фильмы. Однако не у всех есть человек, который может быть рядом в этот праздник.
Как рассказала газета Mirror со ссылкой на исследования OnePoll, Рождество – это самый одинокий день для британцев. Результаты показали, что практически половина (49%) опрашиваемых людей считают, что этот праздник мог бы быть лучше при наличии второй половинки.
Четверть британцев отметила, что именно в предпраздничную суету их чаще всего спрашивают о личной жизни. А каждый пятый в это время сталкивается с вопросом «Когда ты себе уже девушку/парня найдешь?»
Для некоторых решение отметить этот праздник в одиночестве – способ защитить себя и своих родных от коронавирусной инфекции. Провести этот день в изоляции от общества решило восемь миллионов жителей Великобритании.
Отмечать праздники с близкими – это, конечно, хорошо, но выбрать для них подходящий подарок – та ещё задача со звёздочкой. Узнать, как разрешить эту проблему, можно здесь.