Прямой эфир

Рождество в одиночестве. Почему люди отмечают этот праздник одни?

27 декабря 2021 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рождество – это именно тот праздник, который хочется отметить с самыми дорогими тебе людьми. Для многих пар это возможность насладиться атмосферой волшебства и провести весь день в обнимку, пересматривая старые новогодние фильмы. Однако не у всех есть человек, который может быть рядом в этот праздник.  

Как рассказала газета Mirror со ссылкой на исследования OnePoll, Рождество – это самый одинокий день для британцев. Результаты показали, что практически половина (49%) опрашиваемых людей считают, что этот праздник мог бы быть лучше при наличии второй половинки.  

Рождество в одиночестве. Почему люди отмечают этот праздник одни?-1

Фото: pexels.com  

Четверть британцев отметила, что именно в предпраздничную суету их чаще всего спрашивают о личной жизни. А каждый пятый в это время сталкивается с вопросом «Когда ты себе уже девушку/парня найдешь?»  

Рождество в одиночестве. Почему люди отмечают этот праздник одни?-4

Фото: pexels.com  

Для некоторых решение отметить этот праздник в одиночестве – способ защитить себя и своих родных от коронавирусной инфекции. Провести этот день в изоляции от общества решило восемь миллионов жителей Великобритании.  

Рождество в одиночестве. Почему люди отмечают этот праздник одни?-7

Фото: pexels.com  

Отмечать праздники с близкими – это, конечно, хорошо, но выбрать для них подходящий подарок – та ещё задача со звёздочкой. Узнать, как разрешить эту проблему, можно здесь.  

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главное – успеть. 7 дел, которые нужно обязательно выполнить до Нового года
26 декабря 2021 15:18

Главное – успеть. 7 дел, которые нужно обязательно выполнить до Нового года

Принял детёнышей леопарда за котят и приютил их. Фермер случайно взял домой диких животных
26 декабря 2021 12:09

Принял детёнышей леопарда за котят и приютил их. Фермер случайно взял домой диких животных

Случайность или коварный план? Как мальчик заказал с телефона отца килограммы сладостей
26 декабря 2021 12:04

Случайность или коварный план? Как мальчик заказал с телефона отца килограммы сладостей