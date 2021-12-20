Они понравятся каждому. 7 идей новогодних подарков

Приближается Новый год, а это значит, что пора выбирать подарки родным и близким. Порой этот процесс может быть мучительным и долгим, ведь хочется порадовать человека действительно чем-то полезным. Чтобы облегчить вам задачу, мы подготовили список универсальных подарков, с которыми точно не прогадаешь.

Фото: pixabay.com

Атмосферный плед Такой подарок будет не только согревать вашего близкого человека в холодные зимние вечера, но и поможет создать домашний уют, дополняя новогодний интерьер.

Фото: pexels.com

Тёплая одежда Одежды много не бывает. Особенно если она качественная и актуальная. Поэтому ещё один тёплый и оригинальный свитер поможет разнообразить гардероб вашего близкого. Расцветка и принт – дело вкуса, однако не стоит покупать первую попавшуюся одежду с оленями, важно, чтобы другой человек чувствовал в ней комфортно.

Фото: instagram.com/familylook.krd

Наушники Сейчас практически каждый человек слушает музыку на протяжении всего дня. Любимые треки сопровождают нас во время тренировок, прогулок, работы, они играют у нас на фоне, когда мы занимаемся какими-то делами по дому. Поэтому наушники – полезная вещь, которая пригодится абсолютно каждому и уж точно не будет лежать без дела.

Фото: pexels.com

Эмоции Самое ценное – это воспоминания. Если хотите, чтобы подарок запомнился на многие годы, можно устроить вашему близкому праздничный ужин, спа-день, купить путёвки в то место, где он давно мечтал побывать. Такой сюрприз точно выделится из других подарков и останется в памяти надолго.

Фото: pexels.com

Плёночный фотоаппарат Этот подарок идеально подойдёт для тех, кто любит оставлять воспоминания не только в голове, но и на фотографиях. Плёночный фотоаппарат поможет сделать снимки более атмосферными, яркими и необычными.

Фото: instagram.com/instaxmini_shop

Картина по номерам Этот подарок актуален для тех, кто давно пытался найти новое увлечение, но никак не мог понять, в каком направлении двигаться. Картина по номерам разнообразит досуг. Владеть какими-то определёнными навыками здесь не нужно, но по итогу выполненной работы получается настоящее произведение искусства.

Фото: pexels.com

Домашняя выпечка Вкусняшки – всегда хорошо, а если они сделаны своими руками, то ценность новогодних сладостей возрастает в несколько раз. Ведь каждому приятно осознавать, что врученный им подарок сделан с душой.

Фото: pexels.com