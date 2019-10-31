Необычно, но уютно. Мужчина построил трёхэтажный дом из грузовых контейнеров

Говорят, каждый мужчина должен построить дом. К этому делу можно подойти по-разному. Например, начать работать строителем. Так дом будет построен, хотя и не для себя. Или можно купить все необходимые материалы и нанять профессионалов.

Можно построить шалаш. Можно построить иглу. Ведь никто не говорит, что дом должен быть построен для долговременного проживания в нём. Но в этот раз мы заинтересовались другим вопросом: из чего может быть построен дом?

А вы бы поселились в таком? Показываем реальный дом Барби

История знает разные варианты. Здания строились из бутылок шампанского, из вышедших из употребления денег, из соломы, из мешков с землёй, из винных пробок, из конструктора Lego и так далее. Также дома сооружались из грузовых контейнеров. Правда, обычно это получалось довольно неприхотливое жильё.

Однако автор блога под ником Halo3600 соорудил трёхэтажный дом из одиннадцати грузовых контейнеров. И знаете что? Получилось весьма впечатляюще.

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