«Питались они листьями сирени. В дом заходишь, хруст стоял, как они грызут». Как белорус разводил гигантских бабочек

В программе «Центральный регион» расскажем об уникальной коллекции, которая создана руками мастера из Жодино. Екатерина Чичерова, корреспондент:

Около тысячи бабочек и жуков, почти четыреста чучел: от мелких птиц до бурого медведя, от простого зайца-русака до редких краснокнижных экземпляров и экзотических видов. Крокодилёныш, индийская кукушка и совы. Показываем уникальную зоологическую коллекцию В мире животных и птиц Геннадия нашлось место и для ещё одного хобби. В доме-музее поселились и насекомые. Под стеклом – бабочки и жуки со всего мира. Есть как обычные экземпляры, не особо ценные для коллекционеров, так и достаточно редкие особи.

Геннадий Пузанкевич, таксидермист:

Видел, как старшие ребята ловили бабочек, в книги как-то их клали, бесформенно расплющивали. А когда уже пошел в школу, преподаватель зоологии очень интересная была женщина, как прирожденный зоолог, и вот больше вдохновения у меня пошло на это. Она показала мне из книг, как правильно расправлять этих бабочек, насекомых.

Тропические уже появились потом, благодаря моему другу из Академии наук. Меня судьба свела с энтомологами Института зоологии и, благодаря ему, у меня началась пополняться коллекция. У него уже был свой круг знакомых со всего мира, где-то они обменивались чем-то, где-то яйцами бабочек обменивались, присылали сюда. И он, и потом уже я выращивали сами из яйца гусениц, гусениц выращивали из куколки и весь процесс проходил дома.

Некоторые бабочи, такие, как ночные – самые крупные в мире бабочки. Эта выращена на балконе в Минске.

Вот эта бабочка брамея, семейство этих я выращивал дома. Питались они листьями сирени. Гусеницы очень крупные, в дом заходишь, хруст стоял, как они грызут эти листья. Весь процесс проходил у меня на глазах и также на глазах у моих детей, им тоже это все было интересно.

Редкие – это жук-геркулес – это самый большой в мире жук не по объему, а по длине, за счет своего рога.

А из объемных – это жук-носорог и жук-слон крупный.

Дом Геннадия – настоящий музей таксидермии. Это не одна специализированная комната, весь интерьер в пернатых и пушистых. Крокодилёныш, индийская кукушка и цапля. Показываем уникальную зоологическую коллекцию Для многих такой «уют» – чересчур, ведь всё же как ни посмотри, чучела настоящих животных. Для семьи Пузанкевичей в этом нет ничего необычного.