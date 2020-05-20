Прямой эфир

Парень решил сделать предложение и положил кольцо в завтрак. Соцсети были шокированы

20 мая 2020 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В соцсетях вызвала фурор история одного свадебного предложения.

Как сообщает Daily Mail, романтичный мужчина попросил возлюбленную стать его женой и положил кольцо в завтрак. Жених выложил из сосисок импровизированную руку и надел на один из пальцев украшение своей прабабушки. На блинах сиропом было написано: «Ты выйдешь за меня».  

Парень решил сделать предложение и положил кольцо в завтрак. Соцсети были шокированы -1

Невеста поделилась фото креативной помолвки в соцсетях. Девушка ответила согласием на такое креативное предложение.  

Правда комментаторы не были так восхищены увиденным. Многие отметили, что обиделись бы на такое предложение.  

«Я за уникальные предложения, но я ненавижу, когда кольцо прячут в еду и напитки. Я сказала своему мужу, что он может придумать что угодно, если это не будет помещено в еду», – отметили в одном из комментариев.     

Парень решил сделать предложение и положил кольцо в завтрак. Соцсети были шокированы -4

Некоторые из пользователей наоборот поддержали креативную идею.

Пара сделала необычные обручальные кольца, но они не понравились свекрови. Она решила действовать (читать далее).  

# Свадьба # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Сыгравшая внучку актриса из «Сватов» рассказала о неприятных воспоминаниях со съёмок
20 мая 2020 13:50

Сыгравшая внучку актриса из «Сватов» рассказала о неприятных воспоминаниях со съёмок

Исполнителям главных ролей в «Приключениях Тома Сойера» уже за 40. Вот как выглядят актёры сейчас
20 мая 2020 11:54

Исполнителям главных ролей в «Приключениях Тома Сойера» уже за 40. Вот как выглядят актёры сейчас

Дельфин приносит людям подарки из океана в обмен на рыбу – забавная история
20 мая 2020 08:46

Дельфин приносит людям подарки из океана в обмен на рыбу – забавная история