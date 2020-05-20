Парень решил сделать предложение и положил кольцо в завтрак. Соцсети были шокированы

В соцсетях вызвала фурор история одного свадебного предложения.
Как сообщает Daily Mail, романтичный мужчина попросил возлюбленную стать его женой и положил кольцо в завтрак. Жених выложил из сосисок импровизированную руку и надел на один из пальцев украшение своей прабабушки. На блинах сиропом было написано: «Ты выйдешь за меня».
Невеста поделилась фото креативной помолвки в соцсетях. Девушка ответила согласием на такое креативное предложение.
Правда комментаторы не были так восхищены увиденным. Многие отметили, что обиделись бы на такое предложение.
«Я за уникальные предложения, но я ненавижу, когда кольцо прячут в еду и напитки. Я сказала своему мужу, что он может придумать что угодно, если это не будет помещено в еду», – отметили в одном из комментариев.
Некоторые из пользователей наоборот поддержали креативную идею.
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