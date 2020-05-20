Парень решил сделать предложение и положил кольцо в завтрак. Соцсети были шокированы

Как сообщает Daily Mail, романтичный мужчина попросил возлюбленную стать его женой и положил кольцо в завтрак. Жених выложил из сосисок импровизированную руку и надел на один из пальцев украшение своей прабабушки. На блинах сиропом было написано: «Ты выйдешь за меня».

Невеста поделилась фото креативной помолвки в соцсетях. Девушка ответила согласием на такое креативное предложение.

Правда комментаторы не были так восхищены увиденным. Многие отметили, что обиделись бы на такое предложение.