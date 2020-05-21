«Красавец рыжий, мы зовем его Кирпичом». Показываем тарпанов в Налибокской пуще

Лариса Кулак, инженер-эколог Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:

Сейчас мы с вами вышли на урочище Тяково – это 106 га заболоченного луга, чтобы посмотреть, есть ли какие-нибудь животные.

На этом балконе в Налибокской пуще тарпаны-красавцы видны как на ладони. 400 лет назад черногривые лошади грациозно парили на этих лугах. В августе прошлого года их потомков вернули на Родину. 151 особь приехала из Нидерландов. Там диких мышастых переизбыток. Поделились по-братски, но со своими условиями.

Лариса Кулак:

У нас прописано: ветеринарной помощи не оказывать и не кормить. Если их увидят в упряже, в хомуте или под седлом – штраф до 1000 евро, т. е. это лошадь, которая привезена для вселения в дикую природу. Но мы первый год подстраховались, мы переживали, как они у нас перезимуют, поэтому мы заготовили корм.

Травы и кустов вегетарианцам вполне достаточно, чтобы быть на скаку целый день. Собственно, «побороть» заросли – главная задача новоселов. Благодаря таким «инженерам», если хотите, «газонокосилкам», возродятся луга, а вместе с ними прилетят чирки, придут косули и зубры. Со своей зеленой миссией благородные справляются на отлично и удобряют заповедную землю.

Анастасия Макеева, корреспондент:

На одного тарпана, как в той песне про султана, приходится 4, а то и 8 жен. И надо сказать, нидерландцам наш воздух понравился, и они уже обзавелись малышами с белорусским гражданством.

Лариса Кулак:

В этом году у нас уже 16 жеребят, но, может быть, и больше. Их перевозили гаремами, чтобы не разлучать гарем, привезли на одну лошадь больше. И в последней партии приехал вот этот красавец рыжий, мы зовем его Кирпичом. Он держится особняком, потому что это молодой жеребец, и старый жеребец изгнал его из гарема.

Так, Ромео разлучили с невестой и жеребенком. Но история тарпанов суровее дикой природы. Эти лошади делали набеги на крестьянские угодья и уводили домашних кобыл. Из-за этого их начали беспощадно истреблять, и в Налибокской пуще наступила вековая печаль.

Лариса Кулак:

Были случаи, когда их подгоняли к обрывам, с обрывов падали и калечились, подгоняли к болоту. Это привело к тому, что тарпан исчез. Где-то в 30-ые годы братья Хеки в Германии, один был директором зоопарка, методом обратной селекции восстановили фенотип этой лошади – это не чистокровный тарпан, это тарпановидная лошадь польской породы – коник.

Темные времена прошли. Сегодня с очами жгучими и прекрасными делается десятки фотографий. Но не теряйте контроль, животное дикое и что ему взбредет в голову, неизвестно. Подходите медленно и делайте остановки, чтобы тарпаны к вам привыкли. А лучше берите в компанию егеря.

Анна, турист:

Вроде дикие, они тебя при этом подпускают к себе, с интересом на тебя смотрят, и это невероятно. Когда они начинали делить между собой территорию и кусаться, было немного страшновато.

К слову, выходные в пуще – хорошая идея. Близко от Минска зеленый космос с целебным сосновым воздухом, птичьими трелями и удивительной экотропой. Перезагрузка гарантирована!

Лариса Кулак:

Это калужница – это болотное растение.

Это реликт, по возрасту это ровесник мамонта, отсюда высыпается такой желтенький порошочек, вот эти вот споры. Когда-то это была самая лучшая присыпка, это самый лучший антисептик. В палеозойскую эру вот эти древовидные плауны достигали высоты 30 метров.