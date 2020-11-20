Прямой эфир

Пицца-пита с томатами и сыром. Готовим простой и вкусный завтрак

20 ноября 2020 10:29
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.

Ингредиенты: пита, помидоры (2 шт), чеснок, оливковое масло, бальзамический уксус, орегано, сыр и соль.

Пицца-пита с томатами и сыром. Готовим простой и вкусный завтрак-1

Для начала берём питу и аккуратно ровно посередине разрезаем её на две половинки.

Пицца-пита с томатами и сыром. Готовим простой и вкусный завтрак-4

Выкладываем на противень кусочки питы.

Совет: для того, чтобы в дальнейшем меньше мыть противень, который у вас остался с утра после приготовления, воспользуйтесь пергаментом, т. е. бумагой для выпечки.

Пицца-пита с томатами и сыром. Готовим простой и вкусный завтрак-7

Теперь сделаем так называемый соус «винегрет». В посуду наливаем оливковое масло, чуточку бальзамического уксуса и немного сухого орегано. Всё это перемешиваем.

Можно использовать ещё свежий тимьян, тоже будет ароматно и очень вкусно.

Пицца-пита с томатами и сыром. Готовим простой и вкусный завтрак-10

Основы пиццы-питы промазываем кисточкой этим ароматным соусом.

Пицца-пита с томатами и сыром. Готовим простой и вкусный завтрак-13

Нарезаем томаты кружочками или ломтиками, как вам удобно.

В такую питу можно добавить майонез, какую-то мясную гастрономию.

Пицца-пита с томатами и сыром. Готовим простой и вкусный завтрак-16

Выкладываем томаты на питу. Слегка их присолим и приперчим. Далее – смазываем томаты соусом.

Пицца-пита с томатами и сыром. Готовим простой и вкусный завтрак-19

Натираем на пиццу-питу побольше сыра.

Пицца-пита с томатами и сыром. Готовим простой и вкусный завтрак-22

Отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 5-7 минут либо до образования красивой румяной золотистой корочки.

Пицца-пита с томатами и сыром. Готовим простой и вкусный завтрак-25

Выкладываем блюдо на тарелку и сверху немного полейте оливковым маслом.

Пицца-пита с томатами и сыром. Готовим простой и вкусный завтрак-28

Приятного аппетита!

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