Певицу МакSим после долгого лечения выписывают из больницы

Певицу МакSим после долгого лечения от пневмонии выписывают из больницы. Об этом рассказала прессе PR-менеджер артистки Яна Богушевская.

В своем Instagram артистка написала, что 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, но он показал отрицательный результат. Певица решила не отменять концерт из-за плохого самочувствия, на тот момент у нее уже была высокая температура.

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13 июня состояние МакSим начало значительно ухудшаться, температура не падала, певицу госпитализировали. Диагноз – пневмония. Исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ, в медикаментозной коме девушка пробыла до 7 августа.