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Певицу МакSим после долгого лечения выписывают из больницы

13 августа 2021 12:42
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Певицу МакSим после долгого лечения от пневмонии выписывают из больницы. Об этом рассказала прессе PR-менеджер артистки Яна Богушевская.

Певицу МакSим после долгого лечения выписывают из больницы-1

Фото: instagram.com/maksimartist 

В своем Instagram артистка написала, что 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, но он показал отрицательный результат. Певица решила не отменять концерт из-за плохого самочувствия, на тот момент у нее уже была высокая температура.

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13 июня состояние МакSим начало значительно ухудшаться, температура не падала, певицу госпитализировали. Диагноз – пневмония. Исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ, в медикаментозной коме девушка пробыла до 7 августа.

Певицу МакSим после долгого лечения выписывают из больницы-4

Фото: instagram.com/maksimartist 

После улучшения состояния МакSим перевели из реанимации в обычную палату. Об этом певица тоже написала в своем Instagram: «Хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит. Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы № 52».

Напомним, несколько лет назад артистка также проходила лечение в больнице. Певица попала в аварию (здесь подробности). 

# Звезды # калейдоскоп # Марина Максимова # Яна Богушевская # Фотофакт

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