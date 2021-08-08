Сын был огорчён, что на день рождения его мамы никто не пришёл. И вот что он сделал
Женщина позвала друзей отпраздновать её день рождения, но по тем или иным причинам никто не смог прийти. К счастью, у её сына был подготовлен подарок, на фоне которого эта неприятность сильно теряла свою значимость.
Пользователь TikTok под ником Coxy поделился роликом с праздника по случаю 60-летия его мамы. Женщина грустно сидит в украшенной беседке, изучает подарки и ест чипсы. Одна. Увидев эту картину, комментаторы выразили сочувствие и заявили, что непременно пришли бы, если бы могли.
Фото: tiktok.com/@coxy.official
Немного позже Coxy загрузил в соцсеть второе видео, которое существенно улучшило ситуацию. Женщина уже лопала воздушные шарики и уносила стулья, когда к ней подошёл сын с конвертом. Мама блогера вынула оттуда содержимое и прочитала.
«Я выплатил твою ипотеку», – говорилось в послании.
Женщина была очень рада, а Coxy был доволен своей находчивостью. Ведь теперь его маме не надо будет беспокоиться о регулярных платежах, и она сможет тратить на себя больше денег.
Фото: tiktok.com/@coxy.official
В сумме оба ролика набрали более 10 миллионов просмотров. Комментаторы отметили, что Coxy – отличный парень, который смог порадовать маму даже в такой непростой ситуации.
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