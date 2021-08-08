Сын был огорчён, что на день рождения его мамы никто не пришёл. И вот что он сделал

Женщина позвала друзей отпраздновать её день рождения, но по тем или иным причинам никто не смог прийти. К счастью, у её сына был подготовлен подарок, на фоне которого эта неприятность сильно теряла свою значимость.

Пользователь TikTok под ником Coxy поделился роликом с праздника по случаю 60-летия его мамы. Женщина грустно сидит в украшенной беседке, изучает подарки и ест чипсы. Одна. Увидев эту картину, комментаторы выразили сочувствие и заявили, что непременно пришли бы, если бы могли.