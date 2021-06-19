«Насыщение кислородом в крови достаточно низкое». Певица МакSим введена в искусственную кому

Новости России. Российская певица Марина Максимова введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу артистки, у МакSим может быть коронавирус, хотя тесты показали отрицательные результаты. У исполнительницы диагностирована пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией.
Фото: instagram.com/maksimartist
«То есть насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, лёгкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести её в кому», – пояснила собеседница РИА Новости.
Предполагается, что певица будет находиться в коме несколько дней. Представительница артистки уточняет, что такие меры были приняты, чтобы не возникло кислородного голодания, а в целом врач даёт позитивный прогноз.
В настоящее время МакSим прочищают лёгкие, а затем исполнительницу будут постепенно выводить из комы и наблюдать, как пациентка реагирует на лечение.
Напомним, несколько лет назад артистка также проходила лечение в больнице. Певица попала в аварию (здесь подробности).