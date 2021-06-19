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«Насыщение кислородом в крови достаточно низкое». Певица МакSим введена в искусственную кому

19 июня 2021 11:55
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Новости России. Российская певица Марина Максимова введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу артистки, у МакSим может быть коронавирус, хотя тесты показали отрицательные результаты. У исполнительницы диагностирована пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией. 

«Насыщение кислородом в крови достаточно низкое». Певица МакSим введена в искусственную кому-1

Фото: instagram.com/maksimartist 

«То есть насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, лёгкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести её в кому», – пояснила собеседница РИА Новости. 

Предполагается, что певица будет находиться в коме несколько дней. Представительница артистки уточняет, что такие меры были приняты, чтобы не возникло кислородного голодания, а в целом врач даёт позитивный прогноз. 

В настоящее время МакSим прочищают лёгкие, а затем исполнительницу будут постепенно выводить из комы и наблюдать, как пациентка реагирует на лечение. 

Напомним, несколько лет назад артистка также проходила лечение в больнице. Певица попала в аварию (здесь подробности). 

# Звезды # калейдоскоп # Марина Максимова # Фотофакт

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