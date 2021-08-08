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Девушка хотела начать новую жизнь, но ей нужен был знак. И он появился

08 августа 2021 10:44
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Многие люди ждут понедельника, чтобы начать новую жизнь. А кому-то нужен знак свыше, что время пришло. И иногда такой знак всё-таки появляется.

Как сообщает Women’s Health, Кейлин Джили из города Гринвилл штата Южная Каролина работала специалистом по управлению данными и документами. Работа эта сидячая, поэтому большую часть времени девушка вела малоподвижный образ жизни.

Постепенно малоподвижность стала привычкой Кейлин. Американка начала отказываться от приглашений друзей на вечеринки и любому другому досугу предпочитала проводить время дома со вкусняшками.

Девушка хотела начать новую жизнь, но ей нужен был знак. И он появился-1

Фото: instagram.com/walkingandcounting 

Первым начал беспокоиться врач Джили. Медик сообщил, что у пациентки повышенное давление и в крови излишки холестерина. Хотя это пугало, раньше девушка была официанткой, эта работа успела утомить Кейлин, поэтому менять своё офисное кресло на что-то более подвижное она не хотела.

Девушка хотела начать новую жизнь, но ей нужен был знак. И он появился-4

Фото: instagram.com/walkingandcounting 

Однако и пускать всё на самотёк тоже не хотелось. Тогда американка начала смотреть ролики про похудение. Она строила в своей голове картины того, как круто она изменится. Но что-то менять не хотелось. И вот наступило 10 мая 2018 года. В тот день Джили возвращалась с работы домой и увидела на улице беговую дорожку с надписью «Бесплатно».

«В моих глазах это был знак того, что пора начинать. Я больше не могла говорить себе, что начну в следующий понедельник, и не было смысла искать другой повод. Сейчас или никогда. И эта беговая дорожка отправилась ко мне домой», – рассказала Кейлин.

Девушка хотела начать новую жизнь, но ей нужен был знак. И он появился-7

Фото: instagram.com/walkingandcounting 

Поначалу девушка не могла заставить себя бегать. Чтобы сдвинуть процесс с мёртвой точки, Джили начала ежедневно ходить по беговой дорожке, вырабатывая привычку. В то же время американка задумалась о питании. 

Голодать Кейлин не хотела. Есть меньше – тоже. Выходом стал подсчёт калорий. Девушка искала объёмные овощи и фрукты, в которых содержится совсем немного калорий, и наедалась до отвала.

Девушка хотела начать новую жизнь, но ей нужен был знак. И он появился-10

Фото: instagram.com/walkingandcounting 

Когда вес начал снижаться, Джили стала более подвижной. Теперь она выходила из дома на прогулки по пять раз в неделю, занималась работой в саду, пополнила список своих упражнений отжиманиями и скручиваниями.

Девушка хотела начать новую жизнь, но ей нужен был знак. И он появился-13

Фото: instagram.com/walkingandcounting 

В итоге Кейлин похудела на 44 кг. Теперь она позволяет себе более разнообразное питание. Кроме овощей и фруктов она ест курицу, бекон, омлет, чизбургеры, взбитые сливки и многое другое. Вместе с похудением пришла уверенность в себе, а также девушка стала намного энергичнее.

Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которые тоже захотели изменить свою жизнь похудением. И их фотографии вдохновляют – подробнее здесь.

# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

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