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Певица МакSим попала в страшное ДТП по дороге в аэропорт

23 апреля 2019 10:05
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Новости России. Певица МакSим пострадала в ДТП.

Об этом сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова на своей странице в Instagram. По ее словам, МакSим попала в аварию несколько дней назад по дороге в аэропорт. Певица ехала на рейс до Москвы на съемки клипа.

Певица МакSим попала в страшное ДТП по дороге в аэропорт-1

Скриншот со страницы instagram.com/sokllovamargarita

По словам менеджера, сейчас исполнительница находится под наблюдением лучших врачей и почти до конца мая будет находиться на реабилитации. Запланированные выступления будут перенесены.

Певица МакSим попала в страшное ДТП по дороге в аэропорт-4

Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Маргарита попросила поддержать певицу и пожелать ей скорейшего выздоровления. Она опубликовала фото из палаты артистки – лицо певицы в кадр не попало. Менеджер поделилась информацией, чтобы избежать спекуляций на этой теме.

Певица МакSим попала в страшное ДТП по дороге в аэропорт-7

Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Поклонники пожелали певице скорее восстановиться после полученных травм.

# Звезды # калейдоскоп # Марина Максимова

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