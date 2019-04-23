Певица МакSим попала в страшное ДТП по дороге в аэропорт

Новости России. Певица МакSим пострадала в ДТП. Об этом сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова на своей странице в Instagram. По ее словам, МакSим попала в аварию несколько дней назад по дороге в аэропорт. Певица ехала на рейс до Москвы на съемки клипа.

Скриншот со страницы instagram.com/sokllovamargarita

По словам менеджера, сейчас исполнительница находится под наблюдением лучших врачей и почти до конца мая будет находиться на реабилитации. Запланированные выступления будут перенесены.

Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Маргарита попросила поддержать певицу и пожелать ей скорейшего выздоровления. Она опубликовала фото из палаты артистки – лицо певицы в кадр не попало. Менеджер поделилась информацией, чтобы избежать спекуляций на этой теме.

Фото: instagram.com/sokllovamargarita