Первый вопрос: «Вы, действительно, крутите гайки?» Как белоруска работает авиатехником

Первым делом – самолёты. Ольга Венская с крылатой техникой на «ты». Уже четыре года хрупкая девушка «приводит в чувство» тридцатитонные авиалайнеры. Сейчас Ольга даже может мастерски заменить двигатель самолёта. А несколько лет назад совсем не думала, что свяжет жизнь с авиацией. Помог случай.

Ольга Венская, авиатехник:

Меня пригласила подруга прыгать с парашютом и после этого мне очень понравились самолёты, небо и я решила пойти в авиацию. Хотела быть лётчиком, но не получилось по здоровью, не прошла и решила, что нет никого ближе к самолётам, как авиатехник.

Витая в облаках надежд, Ольга поступила в авиационный колледж. Неудивительно, что она была единственной девушкой в группе. Впрочем, мужской коллектив с удивлением встретил хрупкую барышню, и когда та впервые переступила порог ангара. Зато теперь Ольгу здесь уважают и воспринимают на равных.

Вадим Буслович, авиатехник:

Можно доверить, в принципе, любую работу, с интересом выполняет. На мой взгляд, это не совсем женская работа, но если девушке нравится, то, конечно, это её выбор.

Как признаётся обаятельная авиатехник, работа хоть и сложная, зато интересная. Девушка занимается периодическим техническим обслуживанием самолётов. К примеру, отлетал, Boeing 250 часов – отправляется в ангар, где с ним проводят различные манипуляции. Это и осмотр на наличие повреждений, замена агрегатов.

Приходится работать и внутри самого самолёта. В салоне авиатехник занимается мелким ремонтом, к примеру, устраняет неполадки со спинками кресел, механизмами полок. Один раз Ольге даже довелось менять стёкла: самолет попал в шторм и в него ударила молния.

Ольга Венская:

В кабине мы включаем необходимые нам системы: гидравлические, топливные, также выполняем некоторые тесты.

Работа ответственная и почти ювелирная. Технология здесь – самое важное. К железной дисциплине девушка уже привыкла. Да и к специфике профессии тоже. С маникюром чинить самолёты неудобно, а макияж можно позволить себе только по праздникам. Но это не мешает Ольге всегда оставаться в центре внимания.

Ольга Венская:

В первую очередь, появляется шок, они удивляются. Первый вопрос: «Вы, действительно, крутите гайки?», я говорю: «Да, я кручу гайки».