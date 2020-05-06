Блютус получил название в честь короля Дании и Норвегии. Семь людей, о которых вы могли не знать
Вы когда-нибудь задумывались о значении слов, которые используете? Например, почему стул называется стулом, а вода – водой? В большинстве случаев названия были выбраны случайно или созданы на основе слов других, более древних языков.
Однако в некоторых случаях ситуация несколько интереснее. Иногда имя собственное превращается в нарицательное. Например, большинству людей на постсоветском пространстве знакомо слово «Ксерокс». Этот бренд стал настолько популярным, что им стали называть все копировальные аппараты. А какие примеры есть с именами людей?
Шарлатан
Жил-был во Франции мужчина по имени Шарль Латен. Он называл себя врачом и использовал разные странные способы лечения, которые зачастую приносили больше вреда, чем пользы. «Доктор» обещал чудеса исцеления, брал крупные суммы денег и исчезал. Как закончился жизненный путь Латена – история умалчивает.
Саксофон
В 19 веке жил бельгийский изобретатель музыкальных инструментов Адольф Сакс. В 1842 году мужчина сконструировал инструмент, который назвал «мундштучным офиклеидом». Друг Сакса Гектор Берлиоз сказал, что название не звучит и предложил свой вариант – саксофон. Слово понравилось другим людям и быстро вошло в оборот.
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Хулиган
Есть несколько версий происхождения этого слова, но нас интересуют только две.
В Лондонском районе жил ирландец Патрик Хулихэн, мужчина отличался буйным нравом, регулярно дебоширил и появлялся в новостях. Позже его фамилию стали использовать, чтобы называть нарушителей порядка.
Согласно другой версии, в Лондоне действовала уличная банда под названием Hooley gang. Как легко догадаться, были они не самыми примерными людьми, и в итоге стали хулиганами.
Блютус
Блютус назван в честь короля викингов Харальда I Синезубого – blue tooth переводится как «синий зуб». Король правил Данией, частью Норвегии и объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. Разработчики подумали, что Bluetooth делает то же самое с протоколами связи – объединяет их.
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Кулон
Единица измерения электрического заряда была названа в честь учёного Шарля де Кулона за его вклад в науку. Физик сформулировал закон взаимодействия электрических зарядов и магнитных полюсов, который теперь известен как «закон Кулона». Кулон также публиковал работы по технической механике, ввёл понятия магнитного момента и сделал ещё ряд открытий.
Июль и август
Эти месяцы получили свои названия в честь древнеримского политика Гая Юлия Цезаря. Август был назван в честь основателя Римской империи Октавиана Августа.
Кстати, ранее мы рассказывали о минчанах, которые захотели назвать своих детей необычными именами.
Скоро по столичным улицам будут ходить Святославы, Оскары и Добромиры – здесь подробнее.