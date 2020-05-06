Блютус получил название в честь короля Дании и Норвегии. Семь людей, о которых вы могли не знать

Вы когда-нибудь задумывались о значении слов, которые используете? Например, почему стул называется стулом, а вода – водой? В большинстве случаев названия были выбраны случайно или созданы на основе слов других, более древних языков.

Однако в некоторых случаях ситуация несколько интереснее. Иногда имя собственное превращается в нарицательное. Например, большинству людей на постсоветском пространстве знакомо слово «Ксерокс». Этот бренд стал настолько популярным, что им стали называть все копировальные аппараты. А какие примеры есть с именами людей?

Шарлатан

Жил-был во Франции мужчина по имени Шарль Латен. Он называл себя врачом и использовал разные странные способы лечения, которые зачастую приносили больше вреда, чем пользы. «Доктор» обещал чудеса исцеления, брал крупные суммы денег и исчезал. Как закончился жизненный путь Латена – история умалчивает.

Саксофон

В 19 веке жил бельгийский изобретатель музыкальных инструментов Адольф Сакс. В 1842 году мужчина сконструировал инструмент, который назвал «мундштучным офиклеидом». Друг Сакса Гектор Берлиоз сказал, что название не звучит и предложил свой вариант – саксофон. Слово понравилось другим людям и быстро вошло в оборот.