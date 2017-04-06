«Абы наесціся багата», альбо Чым ласаваліся беларусы даўней

Мой родны кут, як ты мне мілы!..

Забыць цябе не маю сілы! Гэтыя радкі ведае, бадай што, кожны беларус. Аднак сёння я прапаную зірнуць на знакаміты твор Якуба Коласа крыху з іншага, адрознага ад прывычнага, ракурса.



Фота: knihi.by/knihi/kolas-jakub-novaja-ziamla

Уявім вясковую нядзельную раніцу… Дзень быў святы. Яшчэ ад рання

Блінцы пякліся на сняданне,

І ўжо пры печы з чапялою

Стаяла маці... Пад рукою

Таўкліся дзеці, заміналі

Або смяяліся, спявалі.

Услон заняў сваё ўжо места,

На ім стаяла дзежка цеста,

І апалонік то і дзела

Па дзежцы боўтаў жвава, смела

І кідаў цеста ў скавародкі.

Давала піск яно кароткі,

Льючыся з шумам на патэльні,

І ў жар стаўлялася пякельны;

І там з яго ўжо ўвачавідкі Пякліся гладзенькія пліткі

Блінцоў, спаднізу наздраватых,

Угору пышна, пухла ўзнятых, І ўжо адтуль рукою маткі

На ўслон шпурляліся аладкі,

А дзеці іх даўно сачылі

І на ляту блінцы лавілі,

Заядла мазалі іх здорам.

Стаяў асобна ў місцы скорам

Сяго-таго для верашчакі.

Хоць невялікія прысмакі –

Цыбуля, перчык, ліст бабкоў

Ды сальца некалькі брускоў,

Мука і квас – і ўся прыправа,

Але ўсё ж снеданне цікава; А для дзяцей найбольша свята

Абы наесціся багата. Калі пасля такога дасканалага, яскрава, найсмачнейшага апісання вам не захацелася бліноў з той самай верашчакай, значыць, вы не беларус. Альбо вы толькі што пад’елі. Калі ўсё ж такі у жываце ў вас заспявала, самы час брацца за справу. Не ведаеце рэцэптаў? Не бяда! Вось яны, традыцыйныя, беларускія, клапатліва сабраныя навукоўцамі. Пачнем з бліноў.



Фота: moj-recept.ru/krasnye-grechnevye-bliny.html

Бліны грэцкія Спатрэбіцца:

0,6 л малака

40 г дражджэй

1,5 лыжкі цукру

2 шклянкі грэцкай мукі

2 яйкі

Соль

Масла Прыгатаванне:

У паўшклянкі (100 мл) малака ўсыпаць 40 грамаў здробненых дражджэй і лыжку з паловай цукру, дадаць лыжку грэцкай мукі і паставіць, каб падышло. Тым часам падагрэць паўлітра малака (прыкладна да 70 градусаў), змяшаць з дзвюма шклянкамі перасеянай грэцкай мукі, астудзіць, дадаць яйкі і соль і добра вымешаць, не забыўшыся ўліць дрожджы. Нагрэць патэльню, нацерці яе тлушчам і ўліць цеста на палец таўшчынёй. Запякаць бліны з абодвух бакоў. Перад ужываннем гарачыя бліны можна паліць растопленым маслам. Бліны гатовыя. Пяройдзем да абяцанай верашчакі? Абавязкова, але крыху пазней. Бо трэба ж як след нагнаць слінкі. Звернемся зноў да майстра смачнага (ва ўсіх сэнсах) слова Якуба Коласа. Заплюшчыце вочы і ўявіце: калядны час, накрыты белым абрусам стол, а на ім – святочныя патравы… І вось вячэра зачалася!

Спыніцца мушу я на квасе:

Ён колер меў чырванаваты;

Тут быў таран, мянёк пузаты,

Шчупак, лінок, акунь, карась,

Кялбок і ялец, плотка, язь,

Яшчэ засушаныя з лета.

Але не ўсё яшчэ і гэта:

Аздоблен квас быў і грыбамі,

Выключна ўсё баравічкамі;

Цыбуля, перчык, ліст бабковы – Ну, не ўясісь, каб я здаровы!

Пільнуй, – цішком скажу між намі, –

Каб і язык не ўцёк часамі. За квасам елі верашчаку,

А потым блінчыкі на маку,

А там ламанцы-праснакі

З пшанічнай добрае мукі;

А макаў сок такі салодкі!

Ламанцы ў ім, ну, як калодкі –

Так добра макам праняліся,

У рот паложыш – абліжыся.

За прасначкамі йшлі кампоты,

Кісель з мядоваю сытою;

Вячэру скончылі куццёю,

Але ўжо елі без ахвоты,

Абы падатак той аддаць,

Стары звычай ушанаваць. І после гэтакай вячэры

Жывот выпучваўся без меры,

А з-за стала як уставалі,

То нават трохі і стагналі. Мяркую, пасля такога апісання ні пра што акрамя пахучай верашчакі вы думаць не ў стане. Таму прапаную неадкладна ажыццявіць уяўнае. Абяцаны рэцэпт.



Фота: zviazda.by/be/news/20160823/1471901340-kulinarnoe-iskusstvo-ot-byzhi-do-vereshchaki

Верашчака панская Спатрэбіцца:

Сала

Каўбаса

Вэнджаныя скабкі (рабрынкі)

2 лыжкі мукі Прыгатаванне:

Пакрышыць сала і падсмажыць на ім кавалачкі каўбасы. Зварыць у вадзе вэнджаныя скабкі, укінуць туды смажанае сала з каўбасой. Падкалаціць са дзве лыжкі мукі ў невялікай колькасці вады, уліць у булён, размяшаць і закіпяціць. Можна дадаць лаўровы ліст, перац, іншыя прыправы. На «салодзенькае» звернемся да Вялікадня (са смачным, пульхнымі булкамі). Як вядома, да гэтага свята рыхтаваліся загадзя. Разнастайныя стравы гатавалі напярэдадні, каб не варыць у святочныя дні. Прысмакаў на велікодным стале заўсёды была безліч: яйкі, пірагі, паляндвіцы, каўбасы, бабкі… Не будзем весці бясконцы пералік страў, разгорнем лепш «Новую зямлю»… А на стале тым – рай, ды годзе, Што рэдка трапіцца ў народзе,

Ляжала шынка, як кадушка,

Румяна-белая пампушка,

Чырвона зверху, сакаўная,

Як бы агонь у ёй палае,

А ніз бялюткі, паркалёвы;

Кілбасы-скруткі, як падковы,

Між сцёган, сала і грудзінак

Красуе ўсмажаны падсвінак,

Чысцюткі, свежы і румяны,

Як бы паніч той надзіманы.

Муштарда, хрэн – адно дзяржыся,

У рот паложыш – сцеражыся!

А пірагі, як сонца, ззялі,

І ў роце бабкі раставалі. Са смакам елі і багата –

На тое ж даў Бог людзям свята. А вось і анансаванае салодзенькае – старадаўні рэцэпт бабы.



Фота: sky-dream-l.livejournal.com/142427.html