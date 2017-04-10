Британец нашел в советском танке слитки на $2,5 миллиона

Новости Великобритании. Житель Великобритании Ник Мид – коллекционер, в его коллекции – около 150 образцов боевой техники. Последний раритет он приобрел на eBay. Это советский танк Т-54. Каково же было удивление Ника Мида, когда

Пять кусков золота, общей стоимостью два миллиона фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона долларов), изъяты у коллекционера под расписку. Впрочем, Ник Мид не расстроился: танк никто не стал конфисковывать.



Коллекционер предполагает, что

золото в топливный бак спрятали иракские солдаты,

занимавшиеся мародерством в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Затем машина была захвачена.

Слова Ника приводит таблоид The Sun.



Ник Мид, коллекционер:

Купленный мною танк принадлежал Вооруженным силам Ирака. Он участвовал в войне в Персидском заливе в 1990-1991 годах и был захвачен войсками международной коалиции, после чего перевезен в Великобританию... После обнаружения слитков я не знал, что и делать, ведь нельзя просто так явиться в обменный пункт с пятью золотыми слитками на руках. Поэтому я позвонил в полицию. Впрочем, даже если золото мне не вернут, танк у меня все-таки останется.

Читайте по теме: Несколько лет назад в туалете индийского самолета обнаружили два мешка золота. Слитки были сложены в два мешка. Вес каждого – около килограмма (здесь подробнее).