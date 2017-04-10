Британец нашел в советском танке слитки на $2,5 миллиона

Новости Великобритании. Житель Великобритании Ник Мид – коллекционер, в его коллекции – около 150 образцов боевой техники. Последний раритет он приобрел на eBay. Это советский танк Т-54.
Каково же было удивление Ника Мида, когда
в топливном баке боевой машины он обнаружил золотые слитки.
Пять кусков золота, общей стоимостью два миллиона фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона долларов), изъяты у коллекционера под расписку. Впрочем, Ник Мид не расстроился: танк никто не стал конфисковывать.
Коллекционер предполагает, что
золото в топливный бак спрятали иракские солдаты,
занимавшиеся мародерством в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Затем машина была захвачена.
Слова Ника приводит таблоид The Sun.
Ник Мид, коллекционер:
Купленный мною танк принадлежал Вооруженным силам Ирака. Он участвовал в войне в Персидском заливе в 1990-1991 годах и был захвачен войсками международной коалиции, после чего перевезен в Великобританию... После обнаружения слитков я не знал, что и делать, ведь нельзя просто так явиться в обменный пункт с пятью золотыми слитками на руках. Поэтому я позвонил в полицию. Впрочем, даже если золото мне не вернут, танк у меня все-таки останется.
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