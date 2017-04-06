Возвращение легенды: чем занималась Мария Шарапова во время дисквалификации

Новости России. Дисквалификация Марии Шараповой закончится 26 апреля этого года. Напомним, в июне 2016-го серебряный призер Олимпиады-2012, пятикратная победительница турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира была отстранена от участия в соревнованиях на двадцать четыре месяца – до января 2018 из-за приема запрещенного препарата мельдония. О факте употребления препарата спортсменка призналась сама Международной федерации тенниса. В октябре 2016 года стало известно о том, что спортивный суд на 9 месяцев сократил срок отстранения Шараповой. Мы собрали самые интересные факты о титулованной российской теннисистке по случаю ее возвращения на корт.

Фото: mariasharapova

Запомнилась своей манерой игры всем соперницам – крики теннисистки достигали уровня шума небольшого самолета. «Мне абсолютно нет дела до мнения других. Это моя манера игры с детских лет, и я не собираюсь ее менять!»

Фото: mariasharapova

Успешна не только на корте, но и в бизнесе. Ее не раз называли самой высокооплачиваемой спортсменкой мира – этому помогло сотрудничество с крупными мировыми компаниями. Шарапова была их рекламным лицом. Однако сейчас спортсменка развивает собственное дело – шоколадный бренд Shugarpova и смело заявляет о своих мечтах. «Я много общаюсь с дизайнерами по всему миру, работаю с эксклюзивными брендами, и мне это нравится, пусть и не всегда хватает времени. Тем не менее вместе с компанией Nike я разработала собственную коллекцию. Мне интересно это направление, потому что я могу выразить в нём свою индивидуальность».

Фото: mariasharapova

Не прекращала тренировки во время дисквалификации. Когда срок отстранения от соревнований уменьшили, Мария признавалась, что для нее это был очень важный момент, она громко кричала и сразу же поделилась своей радостью с мамой. Первое время после начала вынужденного перерыва Шарапова была раздавлена, но быстро приняла решения взять себя в руки и держать себя в форме, и не только физической. Развивалась в том числе и в образовательном плане – учеба в бизнес-школе в Гарварде, путешествия. Много времени она посвятила тренировкам, йоге, фитнесу и боксу. «С одной стороны, это дало мне осознание того, что жизнь вне тенниса или после него существует и она также чертовски прекрасна. Я никогда не знала, что значит выходные. Оказывается, есть суббота и воскресенье. Здорово. Казалось бы, у меня было время абсолютной неопределённости, но я ощущала, что полностью контролирую своё расписание. Это было удивительно – тренироваться не к какому-то турниру, а просто для самой себя».

Студентка. Фото: mariasharapova

Новое на тумбочке. «Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич. Перечитаю эту классику. Фото: mariasharapova

Фото: mariasharapova

Фото: mariasharapova

Сыграла в выставочном матче в конце 2016 года. Это был первый матч после новостей о дисквалификации. Соперницей Шараповой стала олимпийская чемпионка 2016 года – Моника Пуиг. Товарищеская игра проходила на родине Пуиг – в Пуэрто-Рико. Российская теннисистка уступила хозяйке корта, но для Шараповой это была значимая игра – Мария была взволнована в очередной раз играть перед таким количеством людей. В своем Instagram спортсменка напишет: «Прошлая ночь. Игра на глазах у 12 тысяч человек. Спасибо, Пуэрто-Рико. Ты был настоящим. Особенным. Вы приветствовали меня на моем первом матче. Благодарю вас».

Фото: mariasharapova

Благодарна всем за слова поддержки. «Период был тяжелый, но я быстро узнала еще больше про мою семью, друзей, свой характер, команду и людей не только рядом со мной, но и во всем мире. Корт – это моя сцена и я не могу его отдать и потерять. Я долго боролась за свое имя и за свою игру, сильно хотела вернуться. Я рада, что смогла пройти через это самостоятельно. Я всегда слышу голоса поддержи болельщиков, добрые слова – и я очень благодарна за это».

Эту записку в самолете спортсменке подложил фанат. В ней написано: «Не хотел вас беспокоить, но хотел, чтобы вы знали – вы одна из лучших мировых теннисисток, а также замечательная бизнесвумен. Гордитесь вашими достижениями. Ваш друг – пассажир». Фото: mariasharapova

Любит готовить. В одном интервью Мария Шарапова призналась, что умеет и любит готовить. В этом году она встретила множество праздников вместе с семьей за обеденным столом. Один из них – Рождество. «Финальный праздничный ужин на Рождество. Шведские фрикадельки с брусникой, салат из капусты и картофельные блины».

Фото: mariasharapova

Воскресная выпечка русских лакомств. Аххх, не могу дождаться, когда появятся дополнительные стулья, чтобы заполнить пространство за столом во время праздников. Фото: mariasharapova

Развевающиеся волосы вместе с некоторыми танцевальными движениями равны большому обеду. Фото: mariasharapova

В апреле 2017 года у Марии юбилей – ей исполнится 30 лет. Себе Мария желает «всегда учиться и никогда не останавливаться на достигнутом. Это странно звучит, как будто жизнь уже окончена. Я сейчас работаю над своей автобиографией и порой называю наброски мемуарами. Но постойте, это не последняя глава. Впереди ещё столько интересного. В моей жизни была масса любопытных и приятных эпизодов, но необходимо продолжать трудиться, чтобы постоянно достигать успеха». А главный подарок – возвращение в большой спорт – теннисистка уже получила.