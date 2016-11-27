Прямой эфир

25 самых влиятельных фотографий всех времен

27 ноября 2016 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно в мире делаются миллионы снимков, среди которых очень сложно заметить все достойные. Поэтому журнал TIME сделал специальную подборку самых влиятельных фотографий в истории. В отборе снимков принимали участие десятки историков, фотографов и журналистов по всему миру.

«Нет такой формулы, которая делает изображение влиятельным», говорят редакторы. «Некоторые изображения в нашем списке потому, что они были первыми в своем роде, другие – из-за того, что они изменили мир, в котором мы живем. Но все выбранные фотографии, так или иначе, являются поворотными точками для человечества».

Смотрите проект полностью и читайте историю снимков 100photos.time.com

# Интернет # Фотофакт # калейдоскоп # Фотография # сми

Другие новости рубрики

Все новости
Ученые обнаружили гигантский океан в недрах Земли
22 ноября 2016 15:17

Ученые обнаружили гигантский океан в недрах Земли

5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства
22 ноября 2016 03:18

5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства

Галопом по Европам: американка может стать самым быстрым путешественником в мире
16 ноября 2016 22:10

Галопом по Европам: американка может стать самым быстрым путешественником в мире