25 самых влиятельных фотографий всех времен

Ежедневно в мире делаются миллионы снимков, среди которых очень сложно заметить все достойные. Поэтому журнал TIME сделал специальную подборку самых влиятельных фотографий в истории. В отборе снимков принимали участие десятки историков, фотографов и журналистов по всему миру.

«Нет такой формулы, которая делает изображение влиятельным», говорят редакторы. «Некоторые изображения в нашем списке потому, что они были первыми в своем роде, другие – из-за того, что они изменили мир, в котором мы живем. Но все выбранные фотографии, так или иначе, являются поворотными точками для человечества».

Смотрите проект полностью и читайте историю снимков 100photos.time.com