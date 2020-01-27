Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны
Новости России. Едва ли не каждый день мы смотрим фильмы и сериалы, в которых снимаются популярные и не очень артисты. Эти люди вполне узнаваемы, ведь обычно они не являются актёрами одной роли.
А как насчёт родителей популярных российских звёзд? Кто-то из них с радостью ведёт публичный образ жизни, а кто-то предпочитает оставаться в тени. Мы нашли семь фотографий, на которых запечатлены матери известных российских артистов.
Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все
Юлия Савичева и Светлана Савичева
Фото: instagram.com/yuliasavicheva
Александр Петров и Алевтина Петрова
Фото: instagram.com/_actorsashapetrov89_
Мария Кожевникова и Маргарита Кожевникова
Фото: instagram.com/mkozhevnikova
Григорий Лепс и Натэлла Лепсверидзе
Фото: instagram.com/grigoryleps_club
Наталья Водянова и Лариса Громова
Фото: instagram.com/natasupernova
Данила Козловский и Надежда Звенигородская
Фото: instagram.com/margaritavasi
Лера Кудрявцева и Александра Кудрявцева
Фото: instagram.com/leratv
Кстати, несколько месяцев назад мы также собрали снимки мам популярных актёров.
Взглянуть на родителей Галкина, Гагариной, Безрукова и других можно здесь.