Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны

Новости России. Едва ли не каждый день мы смотрим фильмы и сериалы, в которых снимаются популярные и не очень артисты. Эти люди вполне узнаваемы, ведь обычно они не являются актёрами одной роли.

А как насчёт родителей популярных российских звёзд? Кто-то из них с радостью ведёт публичный образ жизни, а кто-то предпочитает оставаться в тени. Мы нашли семь фотографий, на которых запечатлены матери известных российских артистов.

Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все

Юлия Савичева и Светлана Савичева