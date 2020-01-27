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Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны

27 января 2020 13:11
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Новости России. Едва ли не каждый день мы смотрим фильмы и сериалы, в которых снимаются популярные и не очень артисты. Эти люди вполне узнаваемы, ведь обычно они не являются актёрами одной роли. 

А как насчёт родителей популярных российских звёзд? Кто-то из них с радостью ведёт публичный образ жизни, а кто-то предпочитает оставаться в тени. Мы нашли семь фотографий, на которых запечатлены матери известных российских артистов. 

Не каждый вспомнит. Как сейчас выглядят российские актёры, о которых раньше говорили все 

Юлия Савичева и Светлана Савичева 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны -1

Фото: instagram.com/yuliasavicheva 

Александр Петров и Алевтина Петрова 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны -4

Фото: instagram.com/_actorsashapetrov89_ 

Мария Кожевникова и Маргарита Кожевникова 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны -7

Фото: instagram.com/mkozhevnikova 

Григорий Лепс и Натэлла Лепсверидзе 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны -10

Фото: instagram.com/grigoryleps_club 

Наталья Водянова и Лариса Громова 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны -13

Фото: instagram.com/natasupernova 

Данила Козловский и Надежда Звенигородская 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны -16

Фото: instagram.com/margaritavasi 

Лера Кудрявцева и Александра Кудрявцева 

Российские звёзды показали своих мам. И они прекрасны -19

Фото: instagram.com/leratv 

Кстати, несколько месяцев назад мы также собрали снимки мам популярных актёров.

Взглянуть на родителей Галкина, Гагариной, Безрукова и других можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Мария Кожевникова # Лера Кудрявцева # Наталья Водянова # Данила Козловский # Григорий Лепс # Юлия Савичева # Александр Петров # Фотофакт

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