Белорусский спасатель о фильмах про пожарных в Америке: «Смеёмся в голос»

Есть ли отличия у белорусских спасателей по сравнению с иностранными, рассказали в программе «Специальный репортаж». Роман уже 20 лет работает в МЧС.

Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС:

Нет. На мой взгляд, по сути, будь то спасатель из Зимбабве, Нигерии, Австралии, Северной или Южной Америки, спасатели Беларуси – суть работы одна и та же: спасти людей, помочь людям, не навредить себе и окружающим. Какими методами, какими способами – да, отличия есть. Есть отличия в снаряжении, в оборудовании. Но суть, смысл работы – одинаковый абсолютно. Мы зачастую, глядя на художественные или документальные фильмы про работу пожарных и спасателей в Америке, смеёмся в голос, отмечая те же самые моменты, начиная от бытовых и заканчивая служебными, моментами в работе, которые абсолютно идентичны что у них, что у нас.