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Петросян мог сыграть главную роль в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

05 декабря 2018 07:27
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Новости России. Известный юморист Евгений Петросян мог сыграть главную роль в легендарном фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» режиссёра Леонида Гайдая. Об этом Петросян рассказал на своей странице в Instagram, сопроводив пост несколькими снимками.  

Где снималось советское кино?  

Петросян мог сыграть главную роль в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»-1

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny  

Юморист признаётся, что даже начал репетиции с режиссёром, но потом роль Шурика предложили Александру Демьяненко. Дело было летом 1964 года.  

«Надо сказать, что я прошёл фотопробы и начал репетировать с Леонидом Иовичем, но после того, как я понял, что Шурик – лирический герой, я сказал Гайдаю, что это не моё, я хочу быть комедийным артистом. Но сейчас я смотрю на свои фотографии и думаю, что этот Шурик был бы очень забавным», – поделился мыслями артист.  

Названы фильмы, которые вдохновляют на путешествия  

Петросян мог сыграть главную роль в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»-4

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny  

Петросян упоминает, что сам посоветовал режиссёру попробовать на роль Шурика Демьяненко. В итоге Александр стал тем, кто сыграл этого персонажа в знаковом советском фильме.  

Петросян мог сыграть главную роль в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»-7

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny и Кино-театр.ру  

Летом 2018 года супруга Петросяна Елена Степаненко обратились в суд для раздела имущества. 

«Какая вам разница, что у меня происходит?» (подробнее здесь).  

# Кино # калейдоскоп # Евгений Петросян # Александр Демьяненко

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