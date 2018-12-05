Петросян мог сыграть главную роль в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Новости России. Известный юморист Евгений Петросян мог сыграть главную роль в легендарном фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» режиссёра Леонида Гайдая. Об этом Петросян рассказал на своей странице в Instagram, сопроводив пост несколькими снимками.

Юморист признаётся, что даже начал репетиции с режиссёром, но потом роль Шурика предложили Александру Демьяненко. Дело было летом 1964 года.

«Надо сказать, что я прошёл фотопробы и начал репетировать с Леонидом Иовичем, но после того, как я понял, что Шурик – лирический герой, я сказал Гайдаю, что это не моё, я хочу быть комедийным артистом. Но сейчас я смотрю на свои фотографии и думаю, что этот Шурик был бы очень забавным», – поделился мыслями артист.

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