Магия и чудеса. Где можно отлично провести новогоднюю ночь в Минске?

Километровые магазинные стеллажи уже трещат под тяжестью подарков, которым всего через несколько недель выпадет честь порадовать нового хозяина. Концентрированный дух волшебства витает в воздухе, погружая горожан в предпраздничную суету. Скоро Новый год.

Бытует поверье: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если вас утомили домашние стены и оливье под голубой огонёк, то встретить 2019 можно в театре-караоке «Богема», где магия и чудеса – это обязательный атрибут.