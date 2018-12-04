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Магия и чудеса. Где можно отлично провести новогоднюю ночь в Минске?

04 декабря 2018 08:10
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Километровые магазинные стеллажи уже трещат под тяжестью подарков, которым всего через несколько недель выпадет честь порадовать нового хозяина. Концентрированный дух волшебства витает в воздухе, погружая горожан в предпраздничную суету. Скоро Новый год. 

Магия и чудеса. Где можно отлично провести новогоднюю ночь в Минске?-1

Бытует поверье: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если вас утомили домашние стены и оливье под голубой огонёк, то встретить 2019 можно в театре-караоке «Богема», где магия и чудеса это обязательный атрибут.   

Магия и чудеса. Где можно отлично провести новогоднюю ночь в Минске?-4

Какая запланирована программа на новогоднюю ночь? В чем фишка шоу? Узнаете, посмотрев видеоматериал.    

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