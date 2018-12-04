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Две стороны одной медали. Как Ольга Мазурёнок и Александра Брюнетт готовились к Минскому полумарафону

04 декабря 2018 13:24
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Новости Беларуси. Белорусская федерация легкой атлетики показала, как участники Минского полумарафона готовятся к старту.

Ролик был опубликован на сайте БФЛА. В видео снялись чемпионка Европы 2018 года в марафоне Ольга Мазуренок и одна из самых активных участниц забегов под эгидой федерации – Александра Брюнетт. Она бежала полумарафон не только в Минске, но и ездила в другие страны, чтобы принять участие в забегах. «Бег стал неотъемлемой частью ее жизни».

А что бы сделал Неймар? Как волевая победа легкоатлетки Ольги Мазуренок покорила мир (читайте здесь).

Две стороны одной медали. Как Ольга Мазурёнок и Александра Брюнетт готовились к Минскому полумарафону-1

Ольга Мазуренок. Фото: скриншот из видео Белорусской федерации легкой атлетики

На кадрах девушки готовятся, тренируются, чтобы в день забега получить невероятные эмоции и впечатления.

«Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, чемпионка Европы 2018 года в марафоне Ольга Мазуренок и одна из самых активных участниц забегов под эгидой Белорусской федерации легкой атлетики Александра Брюнетт снялись в клипе, который отражает будни профессиональной спортсменки, а также любительницы бега. Две стороны одной медали!»

Две стороны одной медали. Как Ольга Мазурёнок и Александра Брюнетт готовились к Минскому полумарафону-3

Александра Брюнетт. Фото: скриншот из видео Белорусской федерации легкой атлетики

В федерации выразили надежду, что это видео вдохновит тех, кто еще ни разу не надевал кроссовки.

К слову, в 2018 году в Минском полумарафоне приняли участие 35 тысяч человек.

# Минский полумарафон # Ольга Мазурёнок

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