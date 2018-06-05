Главным тренером астанинского «Барыса» стал Андрей Скабелка

Стало известно имя главного тренера астанинского «Барыса».
По информации, опубликованной на сайте клуба, им стал белорусский тренер Андрей Скабелка.
Специалист подписал контракт с клубом на два года. Андрей Скабелка в ближайшее время начнет формировать свой тренерский штаб.
Андрей Скабелка родился в Минске. Играл на позиции крайнего нападающего. Тренерской деятельности специалиста более десяти лет. Работал с хоккейными клубами «Металлург НК», «Гомель», «Торпедо НН», «Сибирь», «Авангард».
В прошлом сезоне Андрей Скабелка руководил «Авангардом» из Омска.
В 2010 году тренер привел ХК «Гомель» к бронзовым медалям национального чемпионата, а в сезоне 2014 – 2015 ХК «Сибирь» стала бронзовым призером КХЛ.
В 2013 чуть меньше года был главным тренером сборной Беларуси.
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