Главным тренером астанинского «Барыса» стал Андрей Скабелка

Стало известно имя главного тренера астанинского «Барыса».

По информации, опубликованной на сайте клуба, им стал белорусский тренер Андрей Скабелка.

Специалист подписал контракт с клубом на два года. Андрей Скабелка в ближайшее время начнет формировать свой тренерский штаб.

Андрей Скабелка родился в Минске. Играл на позиции крайнего нападающего. Тренерской деятельности специалиста более десяти лет. Работал с хоккейными клубами «Металлург НК», «Гомель», «Торпедо НН», «Сибирь», «Авангард».

В прошлом сезоне Андрей Скабелка руководил «Авангардом» из Омска.

В 2010 году тренер привел ХК «Гомель» к бронзовым медалям национального чемпионата, а в сезоне 2014 – 2015 ХК «Сибирь» стала бронзовым призером КХЛ.

В 2013 чуть меньше года был главным тренером сборной Беларуси.