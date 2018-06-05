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Главным тренером астанинского «Барыса» стал Андрей Скабелка

05 июня 2018 11:09
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Стало известно имя главного тренера астанинского «Барыса».

По информации, опубликованной на сайте клуба, им стал белорусский тренер Андрей Скабелка.

Специалист подписал контракт с клубом на два года. Андрей Скабелка в ближайшее время начнет формировать свой тренерский штаб.

Андрей Скабелка родился в Минске. Играл на позиции крайнего нападающего. Тренерской деятельности специалиста более десяти лет. Работал с хоккейными клубами «Металлург НК», «Гомель», «Торпедо НН», «Сибирь», «Авангард».

В прошлом сезоне Андрей Скабелка руководил «Авангардом» из Омска.

В 2010 году тренер привел ХК «Гомель» к бронзовым медалям национального чемпионата, а в сезоне 2014 – 2015 ХК «Сибирь» стала бронзовым призером КХЛ.

В 2013 чуть меньше года был главным тренером сборной Беларуси.

С 1992 по 2018. Кто тренировал сборную Беларуси по хоккею (большой обзор смотрите здесь).

# Чемпионат мира по хоккею # калейдоскоп # Андрей Скабелка

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