Прямой эфир

Видеофакт: на танец огромной гориллы в бассейне начали делать ремиксы

26 июня 2017 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Огромная горилла станцевала зажигательный танец во время купания. Видео этого события было выложено на ютуб-канале зоопарка в Далласе, где живет животное.

На записи видно, что огромная горилла купается в бассейне, а потом начинает активно плескаться, обливать себя водой, кружиться и будто танцевать.

Оригинальное видео, которое выложили 20 июня, уже посмотрели почти 2 миллиона человек.

Пользователи сразу начали делать ремиксы на танец гориллы, накладывая на ее зажигательные движения различную музыку – от популярной до рэпа. Некоторые из роликов можно посмотреть ниже.

Видеофакт: на танец огромной гориллы в бассейне начали делать ремиксы-1

Источник: youtube.com

В комментариях к роликам многие люди восхищаются тому, как обезьяна радуется обычной процедуре умывания. «Я не помню, когда в последний раз я был так счастлив, как эта горилла», «Я посмотрел сегодня этот ролик больше 20 раз», «Фантастический показатель чистой радости и счастья!», – отмечают зрители.

А у жительницы США в бассейне постоянно купается олененок – здесь подробнее.

# Видеофакт # Курьезы # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Возможно, лучший режиссер нашего времени: 5 выдающихся фильмов Пола Томаса Андерсона
26 июня 2017 07:03

Возможно, лучший режиссер нашего времени: 5 выдающихся фильмов Пола Томаса Андерсона

Соревнование с самим собой: главные киноработы Тимура Бекмамбетова
23 июня 2017 16:39

Соревнование с самим собой: главные киноработы Тимура Бекмамбетова

Видеофакт: в интернете появилась инструкция по изготовлению свирели из моркови
23 июня 2017 14:38

Видеофакт: в интернете появилась инструкция по изготовлению свирели из моркови