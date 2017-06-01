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Фотофакт: как выглядит самый большой самолет в мире

01 июня 2017 10:24
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Новости США. В Соединенных Штатах впервые показали самый большой самолет в мире. Создатели воздушного судна начнут тестировать аппарат. Планируется, что первый полет лайнер совершит уже в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотофакт: как выглядит самый большой самолет в мире-1

Самолет предназначен для запуска ракет на околоземную орбиту. Вес рекордсмена составляет более 220 тонн, а перевозить он может порядка 250 тонн.

# Самолет

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