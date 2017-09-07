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Легкое начало дня: зарядка с Екатериной Галкиной

07 сентября 2017 10:20
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Чтобы день прошел на высокой ноте, предлагаем мастер-класс по зарядке от гимнастки, мастера спорта международного класса, призера чемпионатов мира и Европы Екатерины Галкиной! Ноги на ширине плеч – начинаем!

Разминаем плечевой пояс.

Легкое начало дня: зарядка с Екатериной Галкиной-1

Делаем круговые движения вытянутыми руками назад – сначала одной, затем другой.

Разминаем шею.

Легкое начало дня: зарядка с Екатериной Галкиной-4

Наклоняем голову вправо-влево, вперед-назад.

Разминаем поясницу.

Легкое начало дня: зарядка с Екатериной Галкиной-7

Наклоняем туловище влево-вправо.

Разминаем ноги.

Легкое начало дня: зарядка с Екатериной Галкиной-10

Делаем выпады – широкий шаг вперед сначала одной ногой, затем другой.

# Гимнастика # калейдоскоп # Екатерина Галкина

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