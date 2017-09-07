Легкое начало дня: зарядка с Екатериной Галкиной

Чтобы день прошел на высокой ноте, предлагаем мастер-класс по зарядке от гимнастки, мастера спорта международного класса, призера чемпионатов мира и Европы Екатерины Галкиной! Ноги на ширине плеч – начинаем!
Разминаем плечевой пояс.
Чтобы день прошел на высокой ноте, предлагаем мастер-класс по зарядке от гимнастки, мастера спорта международного класса, призера чемпионатов мира и Европы Екатерины Галкиной! Ноги на ширине плеч – начинаем!
Разминаем плечевой пояс.
Делаем круговые движения вытянутыми руками назад – сначала одной, затем другой.
Разминаем шею.
Наклоняем голову вправо-влево, вперед-назад.
Разминаем поясницу.
Наклоняем туловище влево-вправо.
Разминаем ноги.
Делаем выпады – широкий шаг вперед сначала одной ногой, затем другой.