Легкое начало дня: зарядка с Екатериной Галкиной

Чтобы день прошел на высокой ноте, предлагаем мастер-класс по зарядке от гимнастки, мастера спорта международного класса, призера чемпионатов мира и Европы Екатерины Галкиной! Ноги на ширине плеч – начинаем! Разминаем плечевой пояс.

Делаем круговые движения вытянутыми руками назад – сначала одной, затем другой. Разминаем шею.

Наклоняем голову вправо-влево, вперед-назад. Разминаем поясницу.

Наклоняем туловище влево-вправо. Разминаем ноги.