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Свадьба Дудинских: как это было

07 сентября 2017 14:18
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Этим летом Денис Дудинский и Екатерина Раецкая стали мужем и женой.

Свадьба Дудинских: как это было-1

Торжество прошло весело и шумно, в компании большого количества гостей.

Свадьба Дудинских: как это было-3

Денис Дудинский, шоумен:
Это происходило не в Минске, в 30 километрах от Минска. У наших друзей на конюшнях. И подход соответственный был: никаких платьев в пол, никаких каблуков, никаких костюмов, никаких бабочек. Что-то там на гриле делалось, что-то там охлаждалось где-то. сцену поставили, наши любимые кавер-бэнды пели.

Свадьба Дудинских: как это было-6

# Звезды # калейдоскоп # Денис Дудинский

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