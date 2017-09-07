Свадьба Дудинских: как это было

Этим летом Денис Дудинский и Екатерина Раецкая стали мужем и женой.
Этим летом Денис Дудинский и Екатерина Раецкая стали мужем и женой.
Торжество прошло весело и шумно, в компании большого количества гостей.
Денис Дудинский, шоумен:
Это происходило не в Минске, в 30 километрах от Минска. У наших друзей на конюшнях. И подход соответственный был: никаких платьев в пол, никаких каблуков, никаких костюмов, никаких бабочек. Что-то там на гриле делалось, что-то там охлаждалось где-то. сцену поставили, наши любимые кавер-бэнды пели.