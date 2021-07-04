Первые кремы готовили по ночам на кухне. Как супруги основали известную фирму косметики?
Бренд Estee Lauder знают во всем мире. Продукцию компании продают более чем в 70 странах. Ее основательница Эсте Лаудер родилась 1 июля 1908 года, 113 лет назад. Предлагаем узнать, как поэтапно создавалась косметическая компания, которая стала одной из самых известных и популярных.
Фото: instagram.com/rossiiskajv
Жозефина Эсфирь Ментцер, именно такое полное имя Эсте, родилась в Нью-Йорке в семье еврейско-венгерских эмигрантов. В детстве девочка хотела быть похожей на красавицу-мать. Дядя Эсте был химиком и создавал крем для лица.
В 1930 году девушка вышла замуж за бухгалтера Джозефа Лаудера. Именно тогда начались первые попытки создания косметики. Эсте использовала дядины рецепты и делала первые кремы по ночам на кухне.
Фото: instagram.com/esteelauder
«Аромат, как блестящее музыкальное произведение, – сложное творение».
Маленький семейный бизнес развивался, и через три года Эсте стала подавать объявления в телефонном справочнике. Также она предлагала продукцию в салонах красоты и отелях Нью-Йорка.
Быстро и эффектно – такой концепции придерживалась Эсте Лаудер при создании своих кремов. Они были безупречного качества, несмотря на то, где производились. Лаудер понимала, что у женщины нет много времени на уход за лицом – лишь по 10-15 минут утром и вечером – за это время ее кожа должна стать мягкой и сияющей.
Фото: instagram.com/esteelauder
«Уверенность порождает красоту».
«Никогда не продавайте женщинам то, чего они не хотят или в чем не нуждаются», – говорила Эсте Лаудер. Она никогда не призывала покупать сразу много косметики. Она убеждала, что уход за кожей может состоять всего из нескольких средств, чтобы тратить на это по паре минут в день.
Американка поняла, что лучше всего кожа восстанавливается ночью. Эсте создала первую в мире сыворотку для лица.
Фото: instagram.com/esteelauder
«Красота – это мироощущение, в этом нет секрета».
На одном из благотворительных мероприятий Эсте Лаудер подготовила 80 подарочных наборов со своей продукцией. Туда входили и новинки – помады, которые впервые в истории были в блестящих металлических упаковках. Искушенные модницы того времени оценили это. В итоге Лаудер поступил огромный заказ на 800 миллионов долларов от крупного американского универмага.
Фото: instagram.com/esteelauder
«Я никогда не мечтала об успехе, я работала для этого».
В 1946 году супруги наконец решились основать компанию. Они лично доставляли продукцию покупателям. Эсте была одной из первых, кто предложил бесплатно тестировать косметику перед покупкой, а также вкладывать подарки в заказ – косметичку или образцы различных средств. Вскоре это стало общепринятой практикой для продвижения фирм, хотя изначально многие относились к этому весьма скептически.
Эсте Лаудер лично знакомилась со всеми кандидатами на работу в компании. Даже когда ее бизнес перерос в огромную корпорацию, она хотела знать каждого сотрудника. «Я смотрю не на их резюме, а на них самих», – рассказала Эсте в интервью Boston Sunday Globe в 1969 году. – «Мое решение – это результат химии между нами».
Фото: instagram.com/esteelaudertw
«Нет ничего лучше, чем игра с новыми красками на лице».
С каждым годом фирма Estee Lauder развивалась, компания производила новую продукцию – парфюмерию, масла для ванн, декоративную косметику. А в начале 1980-х Estee Lauder вышла на советский рынок. Американская косметика появилась на прилавках магазинов Москвы, Ленинграда и Киева.
После смерти мужа Эсте Лаудер перестала заниматься бизнесом, дело перешло к ее старшему сыну Леонарду. Сама женщина прожила до 95 лет и умерла в 2004 году в Манхэттене.
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