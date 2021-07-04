Пара захотела укрепить доверие, но получилось наоборот. Вот как выглядит эпичный провал
Наверное, все знают про разные способы укрепления доверия в группах людей. Конечно, не каждому доводилось через это проходить. Но, может, оно и к лучшему?
Как сообщает Daily Mail, в Москве парень и девушка захотели стать ближе и для этого решили воспользоваться старым трюком. Один человек должен начать падать, а второму следует ловить. Казалось бы, что может пойти не так?
Девушка стала на берегу, повернувшись спиной к партнёру, и приготовилась падать. Молодой человек был полон решимости поймать свою спутницу.
– Давай считай.
– Раз, два, три. Да ну не в ту же!..
И, внезапно, девушка начала наклоняться в сторону от юноши. В результате она плюхнулась в воду, а ритуал укрепления доверия оказался полностью провален. Впрочем, спутница молодого человека с юмором отнеслась к ситуации.
– Сказала же: не поймаешь.
А вот парень, похоже, загрустил.
Кстати, ранее мы рассказывали о паре, в которой точно есть доверие. Но жена каждый день напоминает мужу, кто она такая (подробнее здесь).