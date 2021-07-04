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Пара захотела укрепить доверие, но получилось наоборот. Вот как выглядит эпичный провал

04 июля 2021 07:22
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Наверное, все знают про разные способы укрепления доверия в группах людей. Конечно, не каждому доводилось через это проходить. Но, может, оно и к лучшему? 

Как сообщает Daily Mail, в Москве парень и девушка захотели стать ближе и для этого решили воспользоваться старым трюком. Один человек должен начать падать, а второму следует ловить. Казалось бы, что может пойти не так? 

Пара захотела укрепить доверие, но получилось наоборот. Вот как выглядит эпичный провал-1

Фото: Daily Mail

Девушка стала на берегу, повернувшись спиной к партнёру, и приготовилась падать. Молодой человек был полон решимости поймать свою спутницу. 

– Давай считай. 
– Раз, два, три. Да ну не в ту же!.. 

Пара захотела укрепить доверие, но получилось наоборот. Вот как выглядит эпичный провал-4

Фото: Daily Mail ​​​​​​​

И, внезапно, девушка начала наклоняться в сторону от юноши. В результате она плюхнулась в воду, а ритуал укрепления доверия оказался полностью провален. Впрочем, спутница молодого человека с юмором отнеслась к ситуации. 

Пара захотела укрепить доверие, но получилось наоборот. Вот как выглядит эпичный провал-7

Фото: Daily Mail ​​​​​​​

– Сказала же: не поймаешь. 

А вот парень, похоже, загрустил. 

Пара захотела укрепить доверие, но получилось наоборот. Вот как выглядит эпичный провал-10

Фото: Daily Mail ​​​​​​​

Кстати, ранее мы рассказывали о паре, в которой точно есть доверие. Но жена каждый день напоминает мужу, кто она такая (подробнее здесь). 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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