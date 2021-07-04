Пара захотела укрепить доверие, но получилось наоборот. Вот как выглядит эпичный провал

Наверное, все знают про разные способы укрепления доверия в группах людей. Конечно, не каждому доводилось через это проходить. Но, может, оно и к лучшему?

Как сообщает Daily Mail, в Москве парень и девушка захотели стать ближе и для этого решили воспользоваться старым трюком. Один человек должен начать падать, а второму следует ловить. Казалось бы, что может пойти не так?