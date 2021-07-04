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Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности

04 июля 2021 06:37
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Художники давно освоили нейросеть и порой «оживляют» известных персонажей мультфильмов. В этот раз реалистичный вид придали любимым советским героям. Только представьте, какими бы в жизни были Дядя Степа или Снежная королева.

Россиянин Денис Ширяев придал персонажам черты живых людей и опубликовал изображения в своем Telegram-канале. За основу он взял рисунки томского художника Евгения Швенка.

«Есть такой художник из Томска, Евгений Швенк, он перерисовывает советских персонажей, будь это реальные люди с реалистичными лицами. Я в выходные наткнулся на его инсту и, применив нейронок и фотошопа, попробовал «оживить» его портреты. Карлсон, как мне кажется, получился лучше всего».

Снежная королева

Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности-1

Фото: instagram.com/shvenk_ и t.me/s/denissexy

Маугли

Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности-4

Фото: instagram.com/shvenk_ и t.me/s/denissexy

Дядя Степа

Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности-7

Фото: instagram.com/shvenk_ и t.me/s/denissexy

Карлсон

Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности-10

Фото: instagram.com/shvenk_ и t.me/s/denissexy

Старуха Шапокляк

Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности-13

Фото: instagram.com/shvenk_ и t.me/s/denissexy

Папа Дяди Федора

Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности-16

Фото: instagram.com/shvenk_ и t.me/s/denissexy

Почтальон Печкин

Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности-19

Фото: instagram.com/shvenk_ и t.me/s/denissexy

Незнайка

Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности-22

Фото: instagram.com/shvenk_ и t.me/s/denissexy

Золушка с пирсингом и Мулан с татуировкой на руке. Вот какими могли бы быть принцессы Disney в наши дни – подробнее здесь.

# Мультфильмы # калейдоскоп # Денис Ширяев # Евгений Швенк # Фотофакт

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