Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности

Художники давно освоили нейросеть и порой «оживляют» известных персонажей мультфильмов. В этот раз реалистичный вид придали любимым советским героям. Только представьте, какими бы в жизни были Дядя Степа или Снежная королева.

Россиянин Денис Ширяев придал персонажам черты живых людей и опубликовал изображения в своем Telegram-канале. За основу он взял рисунки томского художника Евгения Швенка.

«Есть такой художник из Томска, Евгений Швенк, он перерисовывает советских персонажей, будь это реальные люди с реалистичными лицами. Я в выходные наткнулся на его инсту и, применив нейронок и фотошопа, попробовал «оживить» его портреты. Карлсон, как мне кажется, получился лучше всего».

Снежная королева