Парень признался девушке в любви и не услышал ответ. Его дальнейшие действия вас рассмешат

Молодые люди всегда обменивались признаниями в любви перед уходом из дома. Но однажды девушка решила выяснить, что случится, если она не ответит. Пользовательница TikTok под ником Пиа часто публикует совместные ролики со своим партнёром Аароном. Девушка любит проверять парня в разных ситуациях. Например, она может начать танцевать медленный танец одна. В этом случае Аарон отвлёкся от своих дел, присоединился к танцу и даже запел.

Фото: tiktok.com/@aaronxpia

В другой раз Пиа захотела проверить, насколько молодой человек ей доверяет, и попросила его мобильник. Юноша без колебаний вручил ей смартфон. Конечно, не обошлось и без вопроса, ударил бы Аарон её за миллиард долларов. Разумеется, ответом было «нет». Наконец, в этот раз девушка захотела выяснить, что случится, если она не ответит на признание в любви. Пиа пояснила, что у них принято перед уходом по делам прощаться и говорить: «Я люблю тебя».

Фото: tiktok.com/@aaronxpia

Итак, Аарон собрался и перед тем, как выйти из комнаты, произнёс «Я люблю тебя». Ответа не последовало. Уже выйдя в коридор, молодой человек повторил свои слова. И вновь тишина. Тогда парень произнёс громче, а девушка начала хихикать. Далее последовал крик: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

Фото: tiktok.com/@aaronxpia

Тут уже Пиа не выдержала и засмеялась в голос. Аарон вернулся и пояснил, что он может ещё громче, но готов дать ей шанс ответить. Молодой человек в очередной раз спокойно повторил свои слова и, не услышав ответ, выдал такой вопль, что, наверное, услышали даже соседи.

Фото: tiktok.com/@aaronxpia