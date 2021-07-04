Прямой эфир

Парень признался девушке в любви и не услышал ответ. Его дальнейшие действия вас рассмешат

04 июля 2021 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодые люди всегда обменивались признаниями в любви перед уходом из дома. Но однажды девушка решила выяснить, что случится, если она не ответит.

Пользовательница TikTok под ником Пиа часто публикует совместные ролики со своим партнёром Аароном. Девушка любит проверять парня в разных ситуациях. Например, она может начать танцевать медленный танец одна. В этом случае Аарон отвлёкся от своих дел, присоединился к танцу и даже запел.

Парень признался девушке в любви и не услышал ответ. Его дальнейшие действия вас рассмешат-1

Фото: tiktok.com/@aaronxpia 

В другой раз Пиа захотела проверить, насколько молодой человек ей доверяет, и попросила его мобильник. Юноша без колебаний вручил ей смартфон. Конечно, не обошлось и без вопроса, ударил бы Аарон её за миллиард долларов. Разумеется, ответом было «нет».

Наконец, в этот раз девушка захотела выяснить, что случится, если она не ответит на признание в любви. Пиа пояснила, что у них принято перед уходом по делам прощаться и говорить: «Я люблю тебя».

Парень признался девушке в любви и не услышал ответ. Его дальнейшие действия вас рассмешат-4

Фото: tiktok.com/@aaronxpia 

Итак, Аарон собрался и перед тем, как выйти из комнаты, произнёс «Я люблю тебя». Ответа не последовало. Уже выйдя в коридор, молодой человек повторил свои слова. И вновь тишина. Тогда парень произнёс громче, а девушка начала хихикать. Далее последовал крик: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

Парень признался девушке в любви и не услышал ответ. Его дальнейшие действия вас рассмешат-7

Фото: tiktok.com/@aaronxpia 

Тут уже Пиа не выдержала и засмеялась в голос. Аарон вернулся и пояснил, что он может ещё громче, но готов дать ей шанс ответить. Молодой человек в очередной раз спокойно повторил свои слова и, не услышав ответ, выдал такой вопль, что, наверное, услышали даже соседи.

Парень признался девушке в любви и не услышал ответ. Его дальнейшие действия вас рассмешат-10

Фото: tiktok.com/@aaronxpia 

Кстати, ранее мы рассказывали о настоящей любви, которая прошла проверку временем. Историей пары поделилась их внучка – здесь подробнее.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пара захотела укрепить доверие, но получилось наоборот. Вот как выглядит эпичный провал
04 июля 2021 07:22

Пара захотела укрепить доверие, но получилось наоборот. Вот как выглядит эпичный провал

Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности
04 июля 2021 06:37

Блогер «оживил» персонажей советских мультфильмов. Посмотрите, как могли бы выглядеть Дядя Стёпа и Карлсон в реальности

Усадьбы, красивая природа, достопримечательности. Вот где можно провести отпуск в Беларуси
03 июля 2021 09:20

Усадьбы, красивая природа, достопримечательности. Вот где можно провести отпуск в Беларуси