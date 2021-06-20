«Она всегда была со мной». История женщины, которую Фредди Меркьюри любил всю жизнь

Они познакомились, когда Мэри Остин было 19, а Фредди Меркьюри еще не стал мировой звездой. Когда дело шло к свадьбе, пара рассталась. Но несмотря ни на что, Мэри осталась единственной настоящей любовью Меркьюри и была с ним до самой смерти. Самые интересные подробности трагичной истории любви – в нашем материале.

Фото: instagram.com/mary_austin_rp Встреча в магазине одежды стала судьбоносной. Именно там в 1970 году впервые увидели друг друга молодые Мэри и Фредди. Юная скромная девушка сразу заметила черноволосого красавца, хотя на сердце блондинки претендовал и гитарист Queen Брайан Мэй.

Фото: instagram.com/mary_austin_rp Мэри Остин родилась в семье глухонемых, она общалась со своими родителями на языке жестов. Возможно, поэтому она была такой скромной. Хрупкая девушка привлекла Меркьюри своей рассудительностью и обаянием. 24-летний Фредди всегда надевал яркие, эпатажные наряды, чем сразу смутил девушку.

Фото: instagram.com/mary_austin_rp Как говорила Остин, она до последнего не верила, что у них что-то получится, но Фредди был очень настойчив, он покорил ее сердце.

Фото: instagram.com/_retro.city_ Через несколько месяцев после знакомства пара жила в крошечной однокомнатной квартире. Молодые люди не могли позволить себе ничего лишнего. Начинающих групп существовало очень много, поэтому музыкантам из Queen было сложно пробиться на большую сцену. Только через два года, когда знаменитый квартет записал свой первый трек, Фрэдди Меркьюри и Мэри Остин смогли переехать в квартиру попросторнее.

Фото: instagram.com/xfreddiemercury.is.my.lifex Когда девушка впервые увидела Меркьюри на большой сцене, то сразу поняла: он станет легендой. «Я наблюдала за его выступлением перед ликующей толпой, и в голове промелькнула мысль: Фредди был так хорош на этой сцене. Мне кажется, будто я никогда не видела его раньше».

Фото: instagram.com/queenargentina_ Кстати, песня «Love of my Life», написанная в 1973 году, посвящена именно Мэри Остин. В этом же году Фредди Меркьюри сделал девушке предложение. Он красиво упаковал кольцо в несколько коробок и сумел произвести впечатление. Молодой человек услышал заветное «Да».

Фото: Alan Davidson/REX/Shutterstock Но свадьбе не суждено было состояться. Через три года после помолвки пара неожиданно расстается. Мэри Остин призналась: понимала, что что-то не так. Фредди быстро набирал популярность, и девушка начала чувствовать себя чужой.

Фото: instagram.com/queenxcastborhab В одном из интервью она рассказала: «Некоторое время спустя я заметила замечательное винтажное свадебное платье в небольшом магазине. И поскольку Фредди больше ничего не говорил о браке, я спросила: «Пришло ли время купить платье?» Но он сказал: «Нет». Меркьюри отказался от идеи брака. Мэри была очень разочарована. Отношения в паре стали сложными, и атмосфера между ними сильно менялась.

Фото: instagram.com/hq.mj.queen Девушка поняла – до свадьбы дело уже не дойдет. Позже Меркьюри сказал, что причина их расставания – в его сексуальной ориентации.

Фото: instagram.com/mary_austin_rp Артист признался, что ему стало намного легче, когда он рассказал Мэри правду. В первое время после отмены свадьбы она хотела съехать. Но Фредди не хотел, чтобы девушка отдалялась от него и купил ей квартиру по соседству. Их роман закончился, но теплые дружеские отношения они сумели сохранить до самой смерти рок-музыканта.

Фото: Alan Davidson/REX/Shutterstock «Они превратили безрассудного гедониста Фредди в чашку чая с молоком». Первые отзывы о фильме «Богемская рапсодия» Мэри всегда была рядом: сопровождала на концертах, в турах, работала у него секретарем.

Фото: instagram.com/freddie_mrcry Фредди Меркьюри:

Я встретил Мэри в 1970 году, и с тех пор у нас прекрасные отношения. Я был с ней близок, как ни с кем иным. Мы прожили вместе семь лет, и я ее по-прежнему люблю. Любовь – это то, чего труднее всего достигнуть, и она способна жестоко разочаровать, как ничто другое. С Мэри меня связывают окрепшие с годами тесные узы. Она прошла почти через все и всегда была со мной.

Фото: Richard Young/REX/Shutterstock Позже Мэри вышла замуж и родила двоих сыновей. А Фредди Меркьюри стал крестным отцом старшего мальчика.

Фото: instagram.com/cool_cat_dreaming У музыканта были толпа поклонников, огромное количество любовников, но за теплом и поддержкой он все равно приходил к Мэри. «Все мои любовники спрашивали меня, почему они не могут заменить Мэри, но это просто невозможно. Я не мог полюбить мужчину так, как любил Мэри». Когда Меркьюри заразился СПИДом в 1987 году, о болезни знали только Мэри и Джим Хаттон, последний возлюбленный артиста. «О, это ты, моя милая Мэри», – говорил артист каждый раз, когда просыпался. Ведь Мэри Остин часами дежурила возле больного. В те времена ВИЧ и СПИД никак не лечили.

Фото: instagram.com/vintageshitposting Болезнь прогрессировала, Фредди Меркьюри потерял зрение и почти не вставал с постели. Он даже перестал принимать таблетки. Мэри Остин, несмотря на это, продолжала быть рядом и поддерживала его.

Фото: instagram.com/mary_austin_rp Перед смертью Меркьюри составил завещание, в котором указал, что большая часть его доходов и особняк Garden Lodge переходят к Мэри Остин. Важным пунктом была просьба музыканта о его кремации после смерти. Мэри должна была развеять прах Меркьюри, но сделать это в тайном месте. Девушка два года хранила урну, а потом исполнила просьбу музыканта. И до сих пор никто на свете не знает, где покоится прах великого Фредди Меркьюри.