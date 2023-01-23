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Настойчивая девушка отправляла парню 150 сообщений в день. Он не выдержал и подал в суд

23 января 2023 10:15
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Девушка звонила и писала своему бывшему парню до 150 раз в день. Это случилось после того, как мужчина решил разорвать отношения. Влюбленную остановило только судебное наказание. 

Настойчивая девушка отправляла парню 150 сообщений в день. Он не выдержал и подал в суд -1


Фото: Pixabay

Пара рассталась после того, как парень случайно сломал девушке палец, а она ударила его ногой в пах. Также возлюбленный обвинил партнершу в том, что она контролировала каждый его шаг. По всей видимости, девушку привело в шок такое заявление. Поэтому она начала писать бывшему с просьбой возобновить роман, пишет The Mirror. Влюбленная отправила тысячу сообщений, оставляла подарки на пороге его дома, но кавалер обратился в полицию.

Настойчивая девушка отправляла парню 150 сообщений в день. Он не выдержал и подал в суд -4


Фото: The Mirror

В суде даме запретили контактировать с парнем в течение 18 месяцев, приговорили к 18-месячному общественному наказанию, а также потребовали назначить принудительное психологическое лечение. Более того, ее оштрафовали на 50 фунтов стерлингов [чуть более 155 белорусских рублей  – прим. ред.] и обязали оплатить судебные издержки – 395 фунтов стерлингов [1 230 белорусских рублей  – прим. ред.].

Настойчивая девушка отправляла парню 150 сообщений в день. Он не выдержал и подал в суд -7


Фото: Pixabay

Тем не менее девушка не считает, что ее смски  – это нечто угрожающее или пугающее. Она заявила, что просто любит парня, и ей больно, что отношения закончились. Теперь у нее нет желания жить. Но бойфренду такая навязчивость доставляла дискомфорт и причиняла страдания.

Настойчивая девушка отправляла парню 150 сообщений в день. Он не выдержал и подал в суд -10


Фото: Pixabay

Адвокат девушки сказал, что наглый парень первый подал в суд, чтобы избежать уголовного преследования за нанесение ей тяжких телесных повреждений. Напомним, мужчина был не в настроении и сломал палец своей девушке после того, как схватил ее за мизинец. Кто прав, кто виноват в этой запутанной истории непонятно. Ясно только одно: девушка понесла наказание за настойчивость, а мужчина за сломанный палец – нет.

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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