Перед концертом в Минске Елена Ваенга обратилась к медикам – комментарий певицы

Новости Беларуси. Белорусы оставляют в социальных сетях слова благодарности певице Елене Ваенге. Накануне артистка дала концерт в Минске.
Белорусы благодарят Ваенгу за концерт в Минске
Белорусы благодарят Ваенгу за концерт в Минске
Новости Беларуси. Белорусы оставляют в социальных сетях слова благодарности певице Елене Ваенге. Накануне артистка дала концерт в Минске.
Белорусы благодарят Ваенгу за концерт в Минске
Белорусы благодарят Ваенгу за концерт в Минске
За несколько часов до выхода на сцену Ваенга была вынуждена обратиться за помощью к медикам. О своем плохом самочувствии она рассказала на странице в социальной сети Instagram.
«Русские не сдаются. Не знаю, как я буду петь, но душевно – точно...», – так подписала певица это фото.
Накануне в Instagram Елены Ваенги было размещено видеообращение к поклонникам за подписью «Болею в купе». «Передаю вам привет из поезда Москва – Минск», – произнесла певица.
Поклонники тогда всерьез испугались за здоровье любимой исполнительницы.
Недомогание, по словам организаторов концерта, певица почувствовала из-за гайморита.
Пользователи соцсетей желают Ваенге скорейшего выздоровления. Кроме выступления в Минске, в гастрольном графике певицы значатся еще три концерта по Беларуси: в Гродно, Барановичах и Гомеле.
yana_kd, пользователь Instagram:
О, ужас! Милая и любимая наша Елена! Вся наша семья переживает за Вас! Да что я, весь Калининград за Вас болеет и переживает. Лечитесь. Главное: как здесь уже ранее было написано это, конечно, семья! Любим Вас!
yankovskaya_yliya, пользователь Instagram:
Сегодня были на концерте! Леночка, вы большая молодец! Спасибо за прекрасные эмоции, за теплоту и шикарное выступление. Несмотря на самочувствие, все прошло великолепно! Здоровья вам и всего самого наилучшего! Минск.
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