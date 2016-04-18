Перед концертом в Минске Елена Ваенга обратилась к медикам – комментарий певицы

За несколько часов до выхода на сцену Ваенга была вынуждена обратиться за помощью к медикам. О своем плохом самочувствии она рассказала на странице в социальной сети Instagram.

«Русские не сдаются. Не знаю, как я буду петь, но душевно – точно...», – так подписала певица это фото.



Накануне в Instagram Елены Ваенги было размещено видеообращение к поклонникам за подписью «Болею в купе». «Передаю вам привет из поезда Москва – Минск», – произнесла певица.

«Боремся и лечимся»: Елена Ваенга рассказала о своем самочувствии. Новые обстоятельства здесь.

Поклонники тогда всерьез испугались за здоровье любимой исполнительницы.

Недомогание, по словам организаторов концерта, певица почувствовала из-за гайморита.

Пользователи соцсетей желают Ваенге скорейшего выздоровления. Кроме выступления в Минске, в гастрольном графике певицы значатся еще три концерта по Беларуси: в Гродно, Барановичах и Гомеле.



yana_kd, пользователь Instagram:

О, ужас! Милая и любимая наша Елена! Вся наша семья переживает за Вас! Да что я, весь Калининград за Вас болеет и переживает. Лечитесь. Главное: как здесь уже ранее было написано это, конечно, семья! Любим Вас!



yankovskaya_yliya, пользователь Instagram:

Сегодня были на концерте! Леночка, вы большая молодец! Спасибо за прекрасные эмоции, за теплоту и шикарное выступление. Несмотря на самочувствие, все прошло великолепно! Здоровья вам и всего самого наилучшего! Минск.